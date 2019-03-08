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黃妃憂：大家會不會忘記台語　「希望文化被傳承！」

記者關韶文／台北報導

金曲歌后黃妃推出《我若是黃倩倩》首張時空概念專輯席捲樂壇，米樂士娛樂砸下800萬高規格製作，嚴選音樂品質、更破天荒為4首新歌量身打造專屬劇本，推出微電影四部曲，相當高規格，最終回則是《無人聽有的歌》MV。

MV中，黃妃除了被限制「定點不動」，為了襯托出機器人美感，造型師還為她打造了一雙重達8公斤的華麗翅膀，但這才是讓她真正嘗盡苦頭，她笑說，「原本想說我平常好歹有在抱孩子，這雙翅膀重量應該沒問題，但真的沒想像簡單，必須背得很緊、要站得很直挺。」

▲▼黃妃。（圖／米樂士娛樂提供）

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▲▼黃妃推出四部微電影MV。（圖／米樂士娛樂提供）

▲▼黃妃。（圖／米樂士娛樂提供）

這雙翅膀道具必須耗掉30分鐘來穿上，為了怕造成工作人員麻煩、影響拍攝進度，她認份扛起「重翅」常達5小時未鬆懈、甚至擔心會壓壞道具連坐著休息都不敢，就連小解也都是忍著，讓人看到天后敬業的態度；看著四部曲依序推出獲得好評，她感謝所有幕後團隊的辛苦、堅持，「我很喜歡這次的嘗試，謝謝方文良老師給了我很好的心理建設，透過影片讓大家對歌曲有了更深的了解，下張專輯有機會可以再玩更大、更不一樣的！」

《無人聽有的歌》突破台語歌框架，首創「未來式」台語歌，把歌曲氛圍年代設定在2050年、歌詞與曲風融合科技感，黃妃語重心長表示，「真的很擔心以後台語歌這塊市場會不存在，以後大家會不會就忘記台語了，現在很多小孩不會說，甚至也沒在聽，仔細想想後的確有點心酸，唱的時候我心情是很掙扎的，希望這文化可以繼續被大家傳承、喜愛下去。」

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