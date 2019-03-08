當媽才懂！陶嫚曼產後3天崩潰　「寫一串話」網友全懂了：真的會想

記者潘慧中／綜合報導

陶嫚曼（Mandy）2018年4月和圈外老公張維洋低調完婚，事隔近1年，她4日無預警宣布當媽，讓不少粉絲又驚又喜，事隔幾天，她7日分享從懷孕到產後的心情，並崩潰寫下一串話：「好想我女兒好想我女兒好想我女兒。」新手媽媽的心聲釣出不少人母網友深有所感，「完全了解這感受！」

▲陶嫚曼日前升格人母。（圖／翻攝自Facebook／陶嫚曼Mandy）



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陶嫚曼坦言懷孕期間的體重確實有明顯變化，產後至今的身材依然臃腫，生產傷口仍會隱隱作痛，但看到小寶貝平安健康，她一秒改變想法，「什麼苦都值得。」

▲陶嫚曼產後3天的心聲。（圖／翻攝自Facebook／陶嫚曼Mandy）



不過，陶嫚曼透露之所以會變胖是因為自己愛吃，有趣的是女兒似乎也遺傳到了這項特質，此外，孩子現在好像暫時和她分開睡，思念女兒的她忍不住直呼：「好想我女兒！」只好看女兒的萌照一解思念之情，照片中，可以看到她輕輕牽著女兒，小朋友的手指相當秀氣修長。

陶嫚曼產後形容自己30歲後的人生「不停趕進度」，在這幾年之中，她不僅跟交往3年的圈外男友張維洋結了婚，也生下老公的「前世情人」，2018年底曾開心告白：「今年是很甜蜜的一年，多了人妻的身份，多了一個很疼我的家庭，內心也多了一分安定。」她也希望把這份喜悅延續，並能分享給大家。

▲▼陶嫚曼懷孕多穿寬鬆服裝。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）



事實上，陶嫚曼懷孕後多半穿寬鬆衣服現身，照片中可以看到她會披上披巾、或用包包巧妙擋住隆起肚皮，但仔細看不難發現她的身材並沒有太大變化，穿上過膝裙搭配短靴的打扮，纖細小腿似乎沒有孕婦困擾的水腫問題，難怪很少人發現她有懷孕。

陶嫚曼臉書全文：

雖然懷了妳媽媽胖了，

生完到現在身體腫了，

傷口還是會隱隱作痛，

但只要看到妳平安健康～

媽媽什麼苦都值得

#明明就媽媽自己愛吃怪在寶寶身上

#寶寶有遺傳到媽媽大食怪的特點

#好想我女兒好想我女兒好想我女兒