粉絲久等了！歌神Aska 6月霸氣登台開唱　搶票日倒數

記者吳睿慈／台北報導

日本國民樂團「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼（Aska）縱橫音樂界40年，他過去曾親自訪台揭開巡演台灣站的時間，即將於6月9日造訪台北，在台灣大學體育館一樓舉辦「ASKA CONCERT TOUR 2019 Made in ASKA -40年的一切- ASIA TOUR 台北站」演唱會，用最棒的歌聲以及最近的距離，創造專屬台灣歌迷的回憶。

▲飛鳥涼6月來台開唱。（圖／Welcome Music 提供）



「ASKA CONCERT TOUR 2019 Made in ASKA -40年的一切-」是AKSA睽違近6年、以樂團形式呈現的巡迴演唱會，他1月來台時表示難忘台灣歌迷的熱情，爾後在台視紅白藝能大賞的演唱觸動人心，6月來到台灣開唱，他也相當期待與歌迷見面，將40年的一切透過歌聲旋律唱給大家聽。

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▲Aska難忘台灣粉絲的熱情。（圖／Welcome Music提供）

此次來到台灣開唱，主辦單位特地向日方爭取VIP專屬大禮，限定150名可獲得優先入場之VIP PASS、日本會場限定毛巾、搶先欣賞演出前彩排以及限定悠遊卡乙張，演唱會票價分為4800、3800、3300、2700、2200元，9日中午12點於KKTIX以及全台全家便利商店全家famiport全面啟售。