當面嗆男演員：你的話題無聊！　「GD伴遊女」李周妍惹怒觀眾

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女演員李周妍曾是After School成員，隨著團體解散，她轉向演員道路發展，近來在《馬成的喜悅》、《訓南正音》等各種戲劇亮相。她6日首度出演談話性節目《黃金漁場》，卻因態度不佳引來大批觀眾不滿，紛紛在節目影片下方留言「超沒禮貌」、「一張嘴就令人反感、沒常識又無理」。

▲▼宋再臨在講話，李周妍卻在跟別人聊天。（圖／翻攝自MBC）



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李周妍在戲劇表現平平，反倒是私生活相當精彩，曾被韓媒《Dispatch》爆料伴遊GD，兩人因而傳出戀愛緋聞。她6日首度出演談話性節目《黃金漁場》，胸有成竹表示：「我有自信可以做好。」下一秒卻向主持人喊話：「我第一次出演談話性節目，所以有點害怕，不要問我太多奇怪的問題，不要跟我講太多話。」語畢，金九拉調侃她：「真的是很奇怪的人。」

▲▼李周妍自認幽默嗆宋再臨：「你的話題無聊！」（圖／翻攝自MBC）



除了在鏡頭前表現唐突，當嘉賓宋再臨在分享自己拍戲的花絮時，李周妍心不在焉地轉頭與郭東延聊天，主持人問她在幹嘛時，她自認幽默表示「有點乾燥」，宋再臨貼心問：「妳要喝點水嗎？」她反而糗男方：「不是，我的意思是，哥哥你的話題很無聊。」令現場一陣尷尬，宋反而向她道歉：「初次見面對不起。」這段談話，李周妍的態度遭指沒教養，相關新聞衝上當天娛樂版面第二名觀看人次，但截至目前為止，她並未做出回應。

▲李周妍態度惹怒觀眾。（圖／翻攝自MBC）

