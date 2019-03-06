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觀眾坦言：不是妳的粉絲　IU「為他破例」高EQ回應秒圈粉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手IU人美心地也善良，她過去曾驚喜參加歌迷的畢業典禮，「寵粉事蹟」廣為流傳，受到很多人喜愛。日前，她為代言的巧克力品牌出席見面會，場上卻恰好來了一位剛好中獎的觀眾，對方坦言不是她的粉絲，但IU高EQ回應「我今天就讓你變成我的粉絲，再讓你走。」加碼讓對方點歌，圈粉十足。

▲▼觀眾坦言：不是妳的粉絲　IU高EQ回應「為他破例」秒圈粉（圖／翻攝自castle CAM Youtube）

▲IU得知觀眾不是她的粉絲，高EQ回應。（圖／翻攝自castle CAM Youtube）

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IU日前出席巧克力品牌所舉辦的見面會，場上有一位觀眾是買太多巧克力剛好中獎的人，她得知對方不是自己的粉絲，笑喊：「恩，確實有可能不是我的粉絲，那我今天讓你變成我的粉絲，再讓你走就好啦！」活動接近尾聲時，她一直將該位觀眾記在心裡。

▲▼觀眾坦言：不是妳的粉絲　IU高EQ回應「為他破例」秒圈粉（圖／翻攝自castle CAM Youtube）

▲▼IU開放讓觀眾點歌。（圖／翻攝自castle CAM Youtube）

▲▼IU開放讓觀眾點歌。（圖／翻攝自castle CAM Youtube）

最後，IU再度提問「很好奇你有沒有變成我粉絲了？」但對方僅客氣表示「很帥氣」，並未體會到她的魅力。為了贏得觀眾的心，她開放點歌「只剩一首歌了，不知道你有沒有喜歡的歌曲？」對方點歌《夜信》，她爽快答應，並直言「這首歌幾乎沒有在live表演過，演唱會上我也會猶豫到底要不要唱。」最後把觀眾的名字加進歌詞裡，成為最大驚喜。

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