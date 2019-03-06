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希澈吐實內心話：老是拖後腿　利特「我們理解你」⋯鐵粉哭了

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流帝王」Super Junior全方位發展，2019年迎來出道14年，但其實不少成員經歷生死關頭，金希澈更因此留下腿痛的後遺症。他6日為慶祝出道14年，在Youtube開啟感謝直播，談起一路走來的辛苦，自上了年紀後，他漸漸發現腿會痛，多次表達「我好像在拖你們的後腿」，但成員們給他力量，陪著他一路走過來。

▲▼金希澈車禍後遺症向SJ道歉　利特：什麼都不做也行，我們理解。（圖／翻攝自金希澈Youtube、IG）

▲金希澈提及想要在演唱會上「盡情燃燒」的決心。（圖／翻攝自金希澈Youtube）

金希澈6日提起剛結束的演唱會「SS7S」，銀赫對他很照顧，每每都會關心他「還ok嗎」、「這個動作如何」，這次演唱會也不例外；正是因為如此，他想要使出全力，主動向銀赫表示「我想在舞台上盡情燃燒，就算倒下、真的很累又怎樣，就去做吧，彼此喊著加油加油就撐過去了。」他形容「想要像瘋子般豁出去」。

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▲▼金希澈車禍後遺症向SJ道歉　利特：什麼都不做也行，我們理解。（圖／翻攝自金希澈Youtube、IG）

▲金希澈腿痛得越來越厲害時，成員很體諒他，常常告訴他「不要硬撐」。（圖／翻攝自金希澈IG）

直播裡，金希澈開啟了車禍後遺症的話題，年輕時不覺得有什麼，直到年紀漸漸變大，腿痛得越來越厲害，每早起床腿會隱隱作痛，搭飛機時也是，「說實話有點害怕了，我是人，開始想逃避。」他變得憂鬱「不像以前了，我會痛會害怕，無法站上舞台的時候，我現在可以做什麼呢？」但是成員很體諒他，常常會告訴他「不要硬撐」。

「可以成為SJ一員真的很榮幸，何時還能再遇到這樣的朋友。」金希澈感性告白成員，但他也自爆，曾經多次對SJ感到抱歉，舉辦演唱會時，他曾經跟神童、銀赫說「我真的覺得抱歉，站上舞台只會帶給大家麻煩、拖後腿，我就不分錢了，去（演唱會）打個招呼就好了。」他覺得自己沒付出，也不希望分到專輯的錢。

▲▼金希澈車禍後遺症向SJ道歉　利特：什麼都不做也行，我們理解。（圖／翻攝自金希澈Youtube、IG）

▲金希澈很感激成員為他做得一切、也感謝粉絲一直支持著他。（圖／翻攝自金希澈IG）

金希澈還曾跟隊長利特說，「你也痛、我也痛、大家都痛，沒有一個人不痛，但唯獨我腿痛得特別厲害拿來當理由，我特別覺得抱歉，就到這裡吧，我對你們感到很內疚，對E.L.F也是，感覺自己很卑鄙。」

▲▼金希澈車禍後遺症向SJ道歉　利特：什麼都不做也行，我們理解。（圖／翻攝自金希澈Youtube、IG）

▲Super Junior出道迎來14年。（圖／翻攝自IG）

但是利特反過來挺他「希澈啊，你什麼都不做也行，只要跟我們在一起就好了，你來一下待機室拍個照，就算不站上舞台也行，就是來打個招呼，我覺得這樣也行，我們都在一起這麼多年了，我們理解你，你也瞭解我們，現在年紀也漸漸大了，只有我們這些朋友，如果有人不理解你，我會去打他們！」他說笑著回對方「你不要去打人」，但心裡充滿感激。金希澈鮮少公開表達內心想法，6日公開對成員的感激，也讓粉絲在螢幕前跟著哭崩。

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