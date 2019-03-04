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《101》第四季國民製作人出爐！　「李棟旭太帥」韓網一面倒：只想投他

記者張筱涵／綜合報導

南韓節目《PRODUCE X101》開播以來話題不斷，即將在今年展開的第四季《PRODUCE X101》也在4日進行第一次拍攝，令人矚目的國民製作人人選也終於曝光！

▲《PRODUCE X101》4日開拍。（圖／翻攝自《produce_x_101》IG）

▲《PRODUCE X101》4日開拍。（圖／翻攝自《produce_x_101》IG）

《PRODUCE X101》4日進行第一次錄影的消息曝光後，韓媒也跟著曝光這次的國民製作人將由男神演員李棟旭擔任，Mnet節目製作組也在第一時間回覆：「李棟旭將擔任《PRODUCE X101》國民製作人的消息是事實。」南韓網友得知後都相當激昂，紛紛表示「天啊，這樣誰敢站他旁邊」、「只想投給李棟旭怎麼辦」、「可以投給國民製作人嗎」、「已經可以預見整批人最帥的就是李棟旭了」。

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▲李棟旭擔任《PRODUCE X101》國民製作人。（圖／翻攝自李棟旭IG）

▲李棟旭擔任《PRODUCE X101》國民製作人。（圖／翻攝自李棟旭IG）

▲網友反應。（圖／翻攝自推特）

▲網友反應。（圖／翻攝自推特）

李棟旭以作品《在路之外還有世界》於1999年出道，身材高挑再加上出眾的外貌擁有許多死忠粉絲支持外，20年來不斷挑戰自己的演技，在當兵前幾天也是盡力完成電影《大醬》的拍攝，對事業的企圖心相當強，2016年更以《孤單又燦爛的神－鬼怪》魅力席捲全亞洲，這次擔任培養偶像團體的節目《PRODUCE X101》國民製作人又會展現多不一樣的一面叫人期待不已。

▼《PRODUCE X101》預告。（影片／取自《PRODUCE X101》IG如遭刪除請見諒）

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PRODUCE X101, 李棟旭

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