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漫威第一位同志超級英雄！LGBTQ族群主演「做出創舉」

記者林映妤／綜合報導

漫威宇宙第4階段將推出電影《永恆族》（The Eternals），根據《That Hashtag Show》報導，漫威正在為了該片尋找第一位公開出櫃的男同性戀演員演出要角，這也可能會是漫威宇宙第一個男同志超級英雄，是繼《黑豹》第一位黑人英雄、《驚奇隊長》第一位女性超級英雄主演電影後，再做出創舉。

漫威電影迎向10周年，以《復仇者聯盟：終局之戰》結束第3階段，並以《蜘蛛人：離家日》揭開第4階段，另外還有《黑寡婦》、《黑豹2》、《奇異博士2》、《上氣》、《星際異攻隊3》等個人電影都在籌備中，然而2020年最有可能率先開發的應該會是《永恆族》，而且具有包容性的選角將會是漫威跨出最重要的一步。

▲▼漫威《永恆族》有可能是第一位同志明星演出超級英雄。（圖／翻攝自網路）

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▲▼漫威可能正在籌備第一位由同志明星主演的超級英雄電影。（圖／翻攝自網路）

▲▼漫威《永恆族》有可能是第一位同志明星演出超級英雄。（圖／翻攝自網路）

《That Hashtag Show》透露，漫威正在尋找30至49歲任何種族的出櫃男星，另有附加條件是「身材必須像個超級英雄」，然而該角確切是漫威漫畫哪位角色還不得而知，僅知這會是LGBTQ族群主演的第一部漫威電影。

在此前也有同性戀明星演過超級英雄，例如艾倫康明（Alan Cumming）在《X戰警》演出夜行者（Nightcrawler）、艾倫佩姬（Ellen Page）飾演幻影貓（Kitty Pryde）；DC方面則有伊薩米勒（Ezra Miller）飾演《正義聯盟》閃電俠、麥特波莫（Matt Bomer）演出《末日巡邏隊》，然而上述都是明星本身是同志，而非角色性向。

儘管還不知道該角究竟是誰，但漫威與影迷們似乎都相當期待，現在就看大頭迪士尼是否準備就緒了。

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