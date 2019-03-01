雷米馬利克演出007最大反派！「埃及移民」身分成關鍵原因

記者林映妤／綜合報導

37歲雷米馬利克（Rami Malek）以《波希米亞狂想曲》奪下奧斯卡影帝後，傳出他有極大可能演出由凱瑞福永（Cary Joji Fukunaga）執導、丹尼爾克雷格（Daniel Craig）主演的第25部007電影，而且在片中飾演大反派角色！

外媒《Variety》曾報導雷米馬利克因為正在演出《駭客軍團》最後一季，喬不出檔期而無法演出該部007電影，但有消息人士向《Collider》透露，雷米的經紀公司已經成功為他協商出時間，得以讓他順利演出兩部作品。不過在奧斯卡前，這份協議尚未達成，因為大家都等著看雷米馬利克是否能拿下小金人－這將會提高他的身價。

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▲▼雷米馬利克奪下奧斯卡影帝，人氣、身價雙飆漲。（圖／達志影像／美聯社）

最新007電影的反派據傳會是盲人，然而並沒有更多有關該角色的消息透漏出來。當初電影還由丹尼鮑伊（Danny Boyle）執導時，《神力女超人》摩洛哥演員薩伊德塔馬歐尼（Said Taghmaoui）曾表示自己正在考慮演出反派，然而隨著丹尼鮑伊被換掉，薩伊德塔馬歐尼也未能參演，不過可藉此得知，最新007電影的反派應是北非裔，這也可能是邀請埃及移民身分的雷米馬利克演出的原因之一。

除了會是丹尼爾克雷格最後一次演出007，其他演員蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）、娜歐蜜哈里斯（Naomie Harris）、班維蕭（Ben Whishaw）、雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）也將會回歸，另外奧斯卡最佳女配角露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）有可能會在片中飾演關鍵角色。

007電影檔期從2020年3月推至4月8日，但不確定這是否與雷米馬利克的演出檔期有關。

▲雷米馬利克埃及移民身分，也是007電影招攬原因。（圖／達志影像／美聯社）