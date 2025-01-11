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看新聞發現豪宅燒毀！　芭黎絲希爾頓「痛曝灰燼畫面」

記者張筱涵／綜合報導

洛杉磯野火肆虐，造成大規模損失，知名名人芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）不僅失去了位於馬里布的豪宅，還以實際行動伸出援手，捐出美金20萬元（約台幣660萬元），用以支援火災中的受災家庭。

▲芭黎絲希爾頓曝豪宅灰燼殘骸。（圖／翻攝自Instagram／parishilton）

▲芭黎絲希爾頓捐款幫助受災戶。（圖／翻攝自Instagram／parishilton）

▲▼看新聞發現豪宅燒毀！　芭黎絲希爾頓「痛曝灰燼畫面」。（圖／翻攝自Instagram／parishilton）

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▲芭黎絲希爾頓曝豪宅灰燼殘骸。（圖／翻攝自Instagram／parishilton）

芭黎絲希爾頓在聲明中表示：「看到這場毀滅性火災顛覆了那麼多人的生活，我感到無比心痛。洛杉磯是我的家，我承諾將協助重建我們的社區。」她與洛杉磯非營利組織「社區組織救援計劃」（CORE）合作，提供現金援助、短期住房以及避難中心所需的物資，並特別關注有幼兒的流離失所家庭。

此外，芭黎絲希爾頓日前透過新聞報導，才發現自己位於馬里布的豪宅遭大火吞噬，她在Instagram分享失去家園的悲痛感受：「這座房子並不只是個住所，而是我們夢想、歡笑，並作為家庭創造最美好回憶的地方。看到這一切化為灰燼，讓我的心徹底破碎。」然而，她仍傳遞了希望的訊息，強調：「我們會重建、療癒，並比以往更堅強地站起來。」

▲▼看新聞發現豪宅燒毀！　芭黎絲希爾頓「痛曝灰燼畫面」。（圖／翻攝自Instagram／parishilton）

▲芭黎絲希爾頓看新聞發現豪宅被燒毀。（圖／翻攝自Instagram／parishilton）

目前，洛杉磯的多起山火已燒毀超過1萬棟建築，超過13萬人被迫撤離，包括芭黎絲希爾頓在內，多位名人如麥爾斯泰勒（Miles Teller）、安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）也因火災失去家園。

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