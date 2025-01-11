ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小樂吳思賢鏡頭外爆哭！MV尾聲藏洋蔥　工作人員嚇到：有心事要說

記者吳睿慈／台北報導

歌手小樂吳思賢睽違9年推出新專輯，新歌首部曲〈好久不見〉MV上架，他大飆演技，挑戰一鏡到底的完美演繹跟複雜走位，拍攝現場更是說哭就哭，要眼淚有眼淚，讓大家都忍不住關心他：「有什麼心事一定要說來餒！」也有人對他的秒哭演技大讚：「原來你是吳雪華！」現場氣氛又感人又充滿笑聲。

▲▼小樂吳思賢新歌MV鏡頭前哭到鏡頭外。（圖／華納音樂提供）

▲小樂吳思賢新歌MV鏡頭前哭到鏡頭外。（圖／華納音樂提供）

吳思賢新歌〈好久不見〉MV透過三顆長達1分多鐘的一鏡到底來呈現，表現小樂的三個身份依序是演員、個人、歌手的狀態與心境。其中，他隨手拿起棒棒糖的動作，象徵他對過去的懷念與感謝那些年的自己，最後他重返攝影棚，棒棒糖轉變為麥克風的細節設計，寓意著過去的經歷塑造了如今的他。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小樂吳思賢鏡頭外爆哭！MV尾聲藏洋蔥　工作人員嚇到：有心事要說。（圖／華納音樂提供）

▲小樂吳思賢MV用三顆鏡頭一鏡到底。（圖／華納音樂提供）

第三顆長鏡頭則展現小樂從個人情感轉向歌手角色的挑戰，將觀眾的思緒拉回現實。最後，他則是流下真摯的淚水，完美詮釋了角色所承載的情感，並正式宣告：「我真的回來了！」小樂鏡頭外爆哭，展現精湛演技，連工作人員都忍不住關心「有心事要說」。

▲▼小樂吳思賢MV用三顆鏡頭一鏡到底。。（圖／華納音樂提供）

▲小樂吳思賢展現精湛演技。（圖／華納音樂提供）

被問到這次新專輯跟以往的音樂會有什麼不一樣？小樂回答：「這次很開心跟華納音樂合作，真的得到非常多幫助跟資源，可以跟音樂圈業界好友們一起創作，不管是身旁工作夥伴、拍攝團隊或是服裝造型，背後有這樣強大的團隊，真的非常感謝大家成就了我跟我的的音樂。」

至於新歌〈好久不見〉的創作故事，小樂侃侃而談：「這首歌是我在看完電影《後來的我們》之後，感觸特別深，於是跟朋友一起寫了這首歌，歌名也是一個緣分，我的專輯已經等了九年，這次我真的回來了，除了跟大家宣告以外，也是對我自己的宣告：好久不見！歌手吳思賢！很謝謝自己沒有停下來，更希望大家都可以感受到我的誠意跟成長！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

推薦閱讀

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小樂吳思賢, 小樂, 吳思賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Hanni遭檢舉「非法滯留韓國」　出入境管理局：按NewJeans合約辦事
  2. 鬼鬼未婚當媽遭評「家庭不健全」！　單親男星氣炸：從未自卑
  3. 李晧禎揭「韓啦啦隊潛規則」！團內老么辛酸血淚曝光　來台1年就回韓
  4. 小樂吳思賢鏡頭外爆哭！MV尾聲藏洋蔥　工作人員嚇到：有心事要說
  5. 辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我
  6. 海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情
  7. 大林慈濟盜圖！　許常德怒批「傲慢都是被一再縱容的」：真是爛
  8. 韓淫魔教主遭判17年「吹哨女星激動發聲」！　活在黑暗1年：找不到工作
  9. 看新聞發現豪宅燒毀！　芭黎絲希爾頓「痛曝灰燼畫面」
  10. 出道46年突萌懼意　龍千玉「跟大家比賽我可能會輸」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366