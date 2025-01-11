小樂吳思賢鏡頭外爆哭！MV尾聲藏洋蔥　工作人員嚇到：有心事要說

記者吳睿慈／台北報導

歌手小樂吳思賢睽違9年推出新專輯，新歌首部曲〈好久不見〉MV上架，他大飆演技，挑戰一鏡到底的完美演繹跟複雜走位，拍攝現場更是說哭就哭，要眼淚有眼淚，讓大家都忍不住關心他：「有什麼心事一定要說來餒！」也有人對他的秒哭演技大讚：「原來你是吳雪華！」現場氣氛又感人又充滿笑聲。

▲小樂吳思賢新歌MV鏡頭前哭到鏡頭外。（圖／華納音樂提供）



吳思賢新歌〈好久不見〉MV透過三顆長達1分多鐘的一鏡到底來呈現，表現小樂的三個身份依序是演員、個人、歌手的狀態與心境。其中，他隨手拿起棒棒糖的動作，象徵他對過去的懷念與感謝那些年的自己，最後他重返攝影棚，棒棒糖轉變為麥克風的細節設計，寓意著過去的經歷塑造了如今的他。

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▲小樂吳思賢MV用三顆鏡頭一鏡到底。（圖／華納音樂提供）



第三顆長鏡頭則展現小樂從個人情感轉向歌手角色的挑戰，將觀眾的思緒拉回現實。最後，他則是流下真摯的淚水，完美詮釋了角色所承載的情感，並正式宣告：「我真的回來了！」小樂鏡頭外爆哭，展現精湛演技，連工作人員都忍不住關心「有心事要說」。

▲小樂吳思賢展現精湛演技。（圖／華納音樂提供）



被問到這次新專輯跟以往的音樂會有什麼不一樣？小樂回答：「這次很開心跟華納音樂合作，真的得到非常多幫助跟資源，可以跟音樂圈業界好友們一起創作，不管是身旁工作夥伴、拍攝團隊或是服裝造型，背後有這樣強大的團隊，真的非常感謝大家成就了我跟我的的音樂。」

至於新歌〈好久不見〉的創作故事，小樂侃侃而談：「這首歌是我在看完電影《後來的我們》之後，感觸特別深，於是跟朋友一起寫了這首歌，歌名也是一個緣分，我的專輯已經等了九年，這次我真的回來了，除了跟大家宣告以外，也是對我自己的宣告：好久不見！歌手吳思賢！很謝謝自己沒有停下來，更希望大家都可以感受到我的誠意跟成長！」