辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分：眼淚壓垮我

記者田暐瑋／綜合報導

網紅奈奈子（Koori）因天使臉孔火辣身材在網路上小有名氣，擁有超過5.6萬名粉絲追蹤，25日被週刊踢爆陪睡已婚富商，還找姐妹一起加入組成後宮團，惹火正宮。奈奈子沉寂兩周後，終於在社群平台發文澄清，強調這些指控全屬「子虛烏有」。

▲奈奈子在風波爆發後急關IG。（圖／翻攝自奈奈子臉書）

奈奈子在被週刊爆出「4女共侍1夫」的風波後，沉默2周終於發聲回應，指出所謂的「富商」其實只是一位「榜一」支持者，對方常在她直播時積極互動，因事業不順，曾多次向她訴苦，她基於「曾幫助過自己」的情誼維持聯繫，怎料對方開始情緒勒索，她選擇封鎖並斷絕往來。

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不只如此，奈奈子透露該男因涉嫌走私毒品，早已在人間蒸發，兩人至少半年以上未聯絡，對於週刊報導中提到的溫泉聚會，她解釋另外3名女子是透過男方介紹認識，自己泡湯後就搭車離開，並未如報導所述「提供服務」。面對醜聞重創，奈奈子坦言，這段期間如同地獄，每天活在眼淚和焦慮中，幾乎快把她壓垮，不得不求助身心科治療，表示已蒐集相關證據，將對不實報導及網友不當留言採取法律行動。

▲奈奈子捲入小三風波首度發聲。（圖／翻攝IG／nanako_2023.12.01）

