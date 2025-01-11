鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

▲女星鬼鬼（吳映潔）今日無預警宣布當媽，為演藝圈投下震撼彈。（圖／資料照，CTWANT提供）

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女星「鬼鬼」吳映潔消失大眾面前長達半年，今（10）日無預警宣布當媽，曬出孕肚照和寶寶小腳丫，分享自己迎來的是女寶寶，經紀人也證實母女已平安展開新生活。鬼鬼有了新身分後，昔日與母親為錢鬧翻還打進醫院的醜事也被挖出，還有不少人心疼她從16歲進演藝圈開始養家，祝福她未來可以很幸福。

據悉，鬼鬼是家中獨生女，從小因父母工作關係四處搬家，父母離異後她在16歲就踏進演藝圈，拿通告費養家，2005年在節目《我愛黑澀會》中被選為女團黑Girl成員之一出道，還是團內的人氣王；2008年起鬼鬼單飛以個人名義繼續在演藝圈發展，跨足戲劇、主持和時尚領域，都繳出不錯表現。

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而星途一路順遂的鬼鬼，2013年卻遭爆料與母親失和，母女倆疑似為了錢的問題鬧翻，雙方甚至出現扭打的狀況，事後鬼鬼還到醫院驗傷，讓鬼鬼母親在醫院急診室痛罵她不孝，母女反目斷絕聯絡。當時鬼鬼經紀人也坦承，她被母親打進醫院嚇得不敢再與母親見面，後來只靠電話和簡訊聯繫。

如今鬼鬼無預警公開升格當媽的消息，令廣大粉絲都很驚喜，從她的好友炎亞綸說她實現願望，不難推測鬼鬼對家的渴望，目前她並未透露孩子父親身分，但也讓不少網友送上祝福，恭喜她有了自己的家。

鬼鬼今（10）日在社群公開當媽的消息，她的經紀人隨後也證實，「謝謝大家的關心與祝福，鬼鬼和小朋友目前已經平安健康的展開兩人新生活，希望能先保有一些空間給鬼鬼和小朋友。鬼鬼十分期待2025有更多機會與大家見面，也希望大家能繼續支持全新身份的鬼鬼，再次感謝。」

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