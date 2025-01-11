ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

女星鬼鬼（吳映潔）今日無預警宣布當媽，為演藝圈投下震撼彈。（圖／資料照，楊澍攝）

▲女星鬼鬼（吳映潔）今日無預警宣布當媽，為演藝圈投下震撼彈。（圖／資料照，CTWANT提供）

圖文／CTWANT

女星「鬼鬼」吳映潔消失大眾面前長達半年，今（10）日無預警宣布當媽，曬出孕肚照和寶寶小腳丫，分享自己迎來的是女寶寶，經紀人也證實母女已平安展開新生活。鬼鬼有了新身分後，昔日與母親為錢鬧翻還打進醫院的醜事也被挖出，還有不少人心疼她從16歲進演藝圈開始養家，祝福她未來可以很幸福。

據悉，鬼鬼是家中獨生女，從小因父母工作關係四處搬家，父母離異後她在16歲就踏進演藝圈，拿通告費養家，2005年在節目《我愛黑澀會》中被選為女團黑Girl成員之一出道，還是團內的人氣王；2008年起鬼鬼單飛以個人名義繼續在演藝圈發展，跨足戲劇、主持和時尚領域，都繳出不錯表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而星途一路順遂的鬼鬼，2013年卻遭爆料與母親失和，母女倆疑似為了錢的問題鬧翻，雙方甚至出現扭打的狀況，事後鬼鬼還到醫院驗傷，讓鬼鬼母親在醫院急診室痛罵她不孝，母女反目斷絕聯絡。當時鬼鬼經紀人也坦承，她被母親打進醫院嚇得不敢再與母親見面，後來只靠電話和簡訊聯繫。

如今鬼鬼無預警公開升格當媽的消息，令廣大粉絲都很驚喜，從她的好友炎亞綸說她實現願望，不難推測鬼鬼對家的渴望，目前她並未透露孩子父親身分，但也讓不少網友送上祝福，恭喜她有了自己的家。

鬼鬼今（10）日在社群公開當媽的消息，她的經紀人隨後也證實，「謝謝大家的關心與祝福，鬼鬼和小朋友目前已經平安健康的展開兩人新生活，希望能先保有一些空間給鬼鬼和小朋友。鬼鬼十分期待2025有更多機會與大家見面，也希望大家能繼續支持全新身份的鬼鬼，再次感謝。」

延伸閱讀
鬼鬼無預警當媽…3年前凍卵過程大公開　淚吐：真的很辛苦
32歲美男已有87個孩子　環遊世界邊「播種」！許願各國都有他後代
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光
  2. 「淪豬仔」陸男星順利回家！　激動發文：祖國的強大給我勇氣和希望
  3. 鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了
  4. Lulu接工作竟搞失聯！ 消失在芬蘭回台灣結局大轉變
  5. 鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢
  6. 小孟老師／1月11日星座運勢　射手值得被溫柔對待
  7. 坤達突擊放閃！　親掌鏡「3祝福」慶柯佳嬿40歲生日
  8. 不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父
  9. 野生Hebe無預警現身電影院支持！　曾寶儀感動流淚
  10. 楊紫用生命演戲！　對魏哲鳴連磕9個頭「額頭都磨破了」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366