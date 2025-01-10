八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

記者蕭采薇／新北報導

姚黛瑋、錦雯在八點檔《愛的榮耀》飾演藍葦華的大小老婆，兩人在片場不合傳聞已久，日前錦雯邀請「蔡家人」一起到綠島跨年，聽到姚黛瑋也要去，眾人還尷尬私下表示：「這樣好嗎？」藉著大夥一起到王瞳的「艾叻沙」新店開幕站台，直接把衝突搬上檯面說清楚，錦雯更一度在鏡頭前落淚。

▲錦雯、姚黛瑋在《愛的榮耀》飾演藍葦華的大小老婆，兩人在片場不合傳聞已久。（圖／記者蕭采薇、姜國輝攝）

錦雯說，當初眾人知道姚黛瑋也要去綠島時，王瞳、宮美樂等年輕演員都覺得她們不合，「想看我們會怎麼相處，會不會打架？」姚黛瑋則解釋：「我覺得是因為我們戲裡是大小老婆，本來就有點較勁的感覺，個性又這麼不一樣，拍戲的時候可能就比較入戲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

姚黛瑋表示，自己為了戲好，加上個性直，常常會直接問：「妳確定要這樣演？」但其實只是想確認對手演員等等的反應，才能做好準備接招，卻沒想到無意間給了錦雯壓力。錦雯坦言：「我們真的有起來啊！」

▲王瞳一眾圈內好友到場力挺，包括《愛的榮耀》當中的「蔡家人」。（圖／記者姜國輝攝）

姚黛瑋則半開玩笑說：「她就很白目。」錦雯這時則默默回應：「其實我沒有受得了（姚的直接）。」但後來錦雯說開，提出兩人在現場的衝突，令自己難過很久。姚黛瑋則表示：「其實我沒那個意思，所以我很高興妳跟我講，聽到妳受傷我也會難過，讓我知道自己可以調整。」

錦雯坦言，演出八點檔的壓力好大，常常躲在佈景後面哭，哭完還得出去接著搞笑。當然因為緊張，現場的凸槌也不少。姚黛瑋說：「當我越來越了解錦雯，我心裡是心疼的，我看到她的壓力和認真。她很努力想做好、不想麻煩別人，所以無意間造成別人困擾的時候，她會覺得很自責。」

▲錦雯（左）回顧拍攝時的壓力，以及想到自己做的脫線事蹟，突然在記者會爆哭。（圖／記者姜國輝攝）



席間錦雯更透露，自己還因為記錯記者會時間，前一天就跑到現場。說著說著，錦雯突然爆哭，然後哭笑不得的說：「我在想，我怎麼可以把我自己人生過成這樣！」一旁眾人則安慰笑說，有這種脫線的朋友也是滿有趣，「妳是我們大家甜蜜的負擔。」姚黛瑋則說：「我跟她們在一起真的笑到不行，笑到一直漏尿。」