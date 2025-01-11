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大林慈濟盜圖！　許常德怒批「傲慢都是被一再縱容的」：真是爛

記者張筱涵／綜合報導

嘉義大林慈濟醫院盜圖爭議延燒，院方的解決方式為在畫作旁標示原創者身分，此舉令外界無法接受。資深音樂人許常德轉發「慈濟盜圖補救只「加註原創者」　畫家兒怒：贗品不銷毀留著當證據嗎」怒批傲慢都是被一再縱容的，引起熱議。

▲▼嘉義大林慈濟醫院一樓大廳掛著「佛陀問病圖」大型壁畫，爆出著作權爭議。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲嘉義大林慈濟醫院一樓大廳掛著「佛陀問病圖」大型壁畫，爆出著作權爭議。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

許常德9日轉發新聞表達不滿：「傲慢都是被一再縱容的，都沒有人要對這麼明顯違法吭聲嗎？這麼嚴重的縱容，再沒有人說該怎麼做才對，那就是問題很嚴重的時候了。」

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許常德進一步表示：「敗壞道德與版權，迴避屬下用證嚴的名字獲利與濫用，這就是同夥，還好意思說錢都是他們出的，出錢就可以不用顧版權嗎，就可以這樣貼個名字了事嗎，真是爛。」

留言區網友們也都表示「『慈』這個字，要慎重使用，即不『慈』也無『恥』」、「真讓人心灰意冷」、「太不尊重原創者了，這行為讓人無言，尤其來自宗教團」、「我只覺得原創者何其無辜，第一被盜圖加工，第二被盜圖加工後，還著名是他畫的」。

▲▼許常德。（圖／翻攝自FACEBOOK／許常德的地下手記）

▲許常德臉書全文。（圖／翻攝自FACEBOOK／許常德的地下手記）

嘉義大林慈濟醫院近日爆出「偷畫盜圖」爭議，原本邀請知名畫家李健儀繪製的壁畫《佛陀問病圖》，卻在李完成草稿後中止合作，並交由他人完成作品。事件曝光後，慈濟宣布將在壁畫前標註李健儀為原創者，但這一舉動並未平息批評。李健儀的兒子李承道表示無法接受，直言「贗品不銷毀，自己拆了吧！」

事件掀起社會輿論的同時，也讓人關注藝術創作者的權益保障。李承道呼籲社會應該更尊重藝術工作者，「我們的社會需要藝術滋養，請不要再漠視創作者的辛苦與付出。」

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