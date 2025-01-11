記者田暐瑋／綜合報導

韓國攝理教教主鄭明析因涉嫌性侵女信徒的案件2023年被紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露，引起全球震驚。香港女星葉萱也是受害者之一，在得知鄭明析被判刑後，她和紀錄片導演一起出面開記者會對此事作出回應。

▲葉萱2023年控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）



葉萱因勇敢揭露鄭明析惡行，並飛往韓國出庭作證，成為社會關注的焦點，經過漫長的司法程序，79歲的鄭明析最終被韓國最高法院判定準強姦及強迫猥褻罪成立，判處有期徒刑17年，並須佩戴電子腳鐐15年，未來10年內禁止在兒童及青少年相關機構任職。

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葉萱在得知判決結果後，與紀錄片製作人共同召開記者會：「坦白說，我所受到的傷害和過去所經歷的痛苦，並不會因為17年的判決而完全被彌補，但我感到欣慰，因為我相信今後不會再有新的受害者出現。」她進一步談到自己的感受：「在香港的這段時間，我因為這件事精神上非常痛苦，隨著新聞的擴散，我甚至找不到工作，未來的道路一片茫然。但現在一切都結束了，我相信我可以重新開始。」

▲葉萱挺身而出後，整整1年找不到工作。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）



如今30歲的葉萱透露，因這起事件身心承受極大折磨，「經過漫長的抗爭，終於有了答案，也讓我知道正義真的存在。」鄭明析案件共涉及21名女性受害者提告，她也向其他受害者信心喊話：「我想告訴其他受害者，我也結束了這場抗爭，你們也可以做到，請加油！」