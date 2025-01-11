ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓淫魔教主鄭明析遭判17年「吹哨女星葉萱激動發聲」！　活在黑暗1年：找不到工作

記者田暐瑋／綜合報導

韓國攝理教教主鄭明析因涉嫌性侵女信徒的案件2023年被紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露，引起全球震驚。香港女星葉萱也是受害者之一，在得知鄭明析被判刑後，她和紀錄片導演一起出面開記者會對此事作出回應。

▲葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

▲葉萱2023年控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

葉萱因勇敢揭露鄭明析惡行，並飛往韓國出庭作證，成為社會關注的焦點，經過漫長的司法程序，79歲的鄭明析最終被韓國最高法院判定準強姦及強迫猥褻罪成立，判處有期徒刑17年，並須佩戴電子腳鐐15年，未來10年內禁止在兒童及青少年相關機構任職。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉萱在得知判決結果後，與紀錄片製作人共同召開記者會：「坦白說，我所受到的傷害和過去所經歷的痛苦，並不會因為17年的判決而完全被彌補，但我感到欣慰，因為我相信今後不會再有新的受害者出現。」她進一步談到自己的感受：「在香港的這段時間，我因為這件事精神上非常痛苦，隨著新聞的擴散，我甚至找不到工作，未來的道路一片茫然。但現在一切都結束了，我相信我可以重新開始。」

▲葉萱控訴遭到鄭明析性侵。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

▲葉萱挺身而出後，整整1年找不到工作。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

如今30歲的葉萱透露，因這起事件身心承受極大折磨，「經過漫長的抗爭，終於有了答案，也讓我知道正義真的存在。」鄭明析案件共涉及21名女性受害者提告，她也向其他受害者信心喊話：「我想告訴其他受害者，我也結束了這場抗爭，你們也可以做到，請加油！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

推薦閱讀

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄭明析, 葉萱

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情
  2. 大林慈濟盜圖！　許常德怒批「傲慢都是被一再縱容的」：真是爛
  3. 韓淫魔教主遭判17年「吹哨女星激動發聲」！　活在黑暗1年：找不到工作
  4. 看新聞發現豪宅燒毀！　芭黎絲希爾頓「痛曝灰燼畫面」
  5. 出道46年突萌懼意　龍千玉「跟大家比賽我可能會輸」
  6. 曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　「車門遭大貨車車輪卡死」驚悚照曝光
  7. 「淪豬仔」陸男星順利回家！　激動發文：祖國的強大給我勇氣和希望
  8. 鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了
  9. Lulu接工作竟搞失聯！ 消失在芬蘭回台灣結局大轉變
  10. 鬼鬼16歲出道養家「昔與母為錢翻臉」！被打進醫院驗傷　秘生女圓夢

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366