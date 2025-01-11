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出道46年突萌懼意　龍千玉「跟大家比賽我可能會輸」

記者葉文正／台北報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，邀請到台語天后龍千玉來到節目，帶來〈第三杯酒〉讓全場聽得如痴如醉，一席白色西裝搭配淡粉色毛絨長外套，一出場氣勢十足演唱節目還脫下外套，一轉身鏡頭前風華絕代魅力十足。

▲龍千玉入行超過四十年相當謙虛。（圖／民視提供）

▲龍千玉入行超過四十年相當謙虛。（圖／民視提供）

電力滿滿的演唱讓主持人陽帆說：「怎麼自己脫下外套，有點可惜」，沒想到幽默的龍千玉回答：「應該找帆哥幫我脫」，讓見過大風大浪的陽帆突然臉紅害羞，陽帆還大讚現在看到龍千玉，氣場更上一層樓，有一種霸氣天后駕到。龍千玉帶新專輯〈尚水的愛〉也是民視八點檔《好運來》主題曲。

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▲龍千玉入行超過四十年相當謙虛。（圖／民視提供）

▲陽帆(左)與白冰冰(右)訪問龍千玉。（圖／民視提供）

主持人白冰冰形容她首張台語專輯〈不如甭熟悉〉並獲得巨大成功，其中〈真心只愛你〉、〈風中的玫瑰〉、〈輸人不輸陣〉、〈心掛意無路用〉創下許多台語歌奇蹟，主題更是「龍式經典傳唱金曲」來迎接大牌天后駕臨節目。

▲龍千玉入行超過四十年相當謙虛。（圖／民視提供）

▲龍千玉跟大家一起飆歌。（圖／民視提供）

龍千玉看到後輩麗小花、莊振凱、明亮等歌手們詮釋她的歌曲，龍千玉感性┬地說：「很感謝大家把我的歌唱這麼好，很像走進時光隧道，一路走來人生舞台起伏高低不斷，很有感觸」，而且要選出一位最愛的演唱，讓她直呼太難，而且現在要我跟大家比賽，我可能不會贏！語出驚人讓全場驚呼「龍姊太謙虛了」。

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