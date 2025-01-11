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鬼鬼未婚當媽遭評「家庭不健全」！　單親嘻小瓜氣炸：從未自卑

記者張筱涵／綜合報導

藝人鬼鬼（吳映潔）10日驚喜宣布迎來女兒的誕生，經紀人隨後證實這是鬼鬼未婚生女，目前她與女兒過著「兩人新生活」。藝人嘻小瓜發現在鬼鬼喜訊下，竟有網友說「一個爸爸一個媽媽才叫健全的家庭」，氣得發文直呼自己從小在媽媽的照護下成長：「我覺得很健全。」

▲鬼鬼突然在10日宣布當媽的消息，微博網友祝福。（圖／翻攝自吳映潔臉書）

▲鬼鬼10日宣布當媽。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳映潔）

嘻小瓜10日看見鬼鬼生女相關新聞下，有網友說「有一個爸爸一個媽媽才叫健全的家庭」，氣得從小就是媽媽獨自撫養成長的他直呼：「我從小就是媽媽帶我長大，我覺得很健全！我也沒有因為只有媽媽而感受到自卑！反而是被別人取笑而不舒服，國小有人笑我沒有爸爸，我還跟那個同學打起來！」

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所謂的「完美」、「健全」、「完整」其實都是個人想法，嘻小瓜認為不需要硬要將自己的想法套用在他人身上，自認完美就是完美，人生價值不需要靠別人的嘴巴來建立。

留言區中許多網友也表示認同，「不能同意更多，真的不需要去評論跟批判別人的人生」、「完全認同！什麼年代了還那麼古板」、「我從小也只有外婆帶大，什麼叫做父母根本不知道，我有外婆我就完美」、「新時代跟以前不同了，已經不是一定要有『父親』這個角色才是幸福的家庭了。快樂的家才是真正的家」。

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Threads）

▲嘻小瓜全文。（圖／翻攝自Threads）

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鬼鬼, 吳映潔, 嘻小瓜

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