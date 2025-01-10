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鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

記者潘慧中／綜合報導

鬼鬼（吳映潔）10日無預警在社群網站PO出孕照，寫下「好好兩個心臟一起呼吸著」，並坦承沒有結婚，消息震撼演藝圈。隨後，她2022年9月初次看診準備凍卵的影片，也吸引不少粉絲翻出來重看。

▲▼鬼鬼,吳映潔。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

▲鬼鬼2年多前已凍卵。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

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鬼鬼當時透露，希望能在最健康的時候留下卵子，「不管以後是跟誰結婚，或是跟誰生小孩，我都可以留下最健康的卵子。」她表示凍卵過程其實很像在備孕，也因此當時努力調整作息，在晚上12點前就睡覺，並維持正常運動。

▲▼鬼鬼,吳映潔。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

▲鬼鬼認為凍卵過程很像備孕。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

正式照超音波時，鬼鬼被告知有很多卵泡，並隨即開始療程，施打了長效的排卵針。忍著害怕的心情，總共打了4次針後，她一照超音波發現每顆卵泡都變超大。

▲▼鬼鬼,吳映潔。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

▲▼鬼鬼,吳映潔。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

▲▼鬼鬼,吳映潔。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

▲▼鬼鬼,吳映潔。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

▲▼鬼鬼,吳映潔。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

▲鬼鬼其實很怕打針。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

接著打完最後一針後，鬼鬼便準備好動取卵手術。術後總共被取24顆（其中有一顆待觀察）卵子的她看起來很虛弱，也坦承肚子很痛。她表示有被不舒服感嚇到，「真的好累。」

▲▼鬼鬼,吳映潔。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

▲鬼鬼當時總共取了24顆卵子。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

事後，鬼鬼有感而發地說懷孕真的很辛苦，當媽媽的女孩們也很辛苦，「但對我來講是非常值得的，因為我覺得身為一個女人可以有這個過程，是宇宙賦予妳的新體驗，對我來講最辛苦的就是不能運動。」

▲▼鬼鬼,吳映潔。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

▲鬼鬼事後有感而發。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

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