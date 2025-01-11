海恩爆分手了！瘋傳「賢奎約會其他女生」遭目擊　粉絲淚：不相信愛情

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星成海恩從戀愛實境秀《換乘戀愛2》爆紅，人氣扶搖直上，她與男友賢奎配對成功後穩定交往，怎料，近日卻遭網友瘋傳「分手了」，有中國網友在日本看到賢奎與另一位女生走在街頭，身邊卻沒有正宮海恩。不僅如此，海恩近來的YouTube頻道影片也沒有拍到他，小倆口疑似情變，令粉絲崩潰不已，留言區不斷詢問「真的分手了嗎」，引起一陣議論。

▲海恩近日自己過聖誕節在英國旅遊。（圖／翻攝自海恩YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賢奎疑似分手海恩，自己開了YouTube頻道。（圖／翻攝自賢奎YouTube）



海恩與賢奎結束《換乘戀愛2》拍攝後正式交往，她對於感情很低調，但男友的「聲音」不時會出現在影片裡，讓粉絲看得粉紅泡泡狂冒。怎料，小紅書近日卻瘋傳兩人分手的消息，有網友目擊賢奎與另一個女生同遊日本，身邊卻沒看到海恩，該篇爆料內容已經開始發酵，海恩IG留言處全是替她加油打氣的文字，「歐膩一定要幸福」、「姐姐你要獨自美麗下去」、「我們一直都在」。

▲海恩IG全是粉絲為她加油打氣。（圖／翻攝自海恩YouTube）



不僅如此，海恩近日在YouTube更新的影片，她放出聖誕節到倫敦旅遊散心的日常短片，確實也沒看到男友賢奎的身影，她與閨蜜同遊英國，令情變傳聞更加甚囂塵上，粉絲心疼「聖誕節沒有一起過，感覺是真的分了」、「好難過，但還是希望姐姐好好的」、「不相信愛情了」。

▲賢奎YouTube下方留言有網友爆料「看到他在日本夜店約會，但身邊沒有海恩」。（圖／翻攝自賢奎YouTube）



事實上，賢奎部分也動作頻頻，他10日突然開設YouTube頻道，放上一支預告短片，正式宣佈2025年新的一年要與粉絲更近距離溝通，然而，情侶倆此時傳出情變，他的影片留言區出現不少人詢問「真的分手了嗎」、「不會吧」。對此，海恩與賢奎目前皆未有相關回應，也有粉絲表示「給他們一點時間」、「應該之後會交代吧」。