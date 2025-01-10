羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸網紅周揚青過去與藝人羅志祥的感情轟轟烈烈，分手後她將心思都放在事業上，經營服飾品牌有成，近年來也積極登上各大節目。怎料，近日在社群上卻有網友拍下羅志祥與疑似是周揚青的女子同遊東京的照片，瞬間掀起熱烈討論，不過，一名自稱是羅志祥助理的網友在底下留言澄清，指該女子並非周揚青，隨後原PO已經將該貼文刪除。

▲羅志祥、周揚青過去曾有一段情。（圖／翻攝羅志祥IG、周揚青微博）

有網友在小紅書上發文，曬出一行穿著一身黑的人群背影照，並在男子身上標上羅志祥的名字，女子身上則被標上周揚青名字，內文寫下「在東京偶遇羅志祥、周揚青，大瓜，有視頻（影片）」，瞬間引發熱議，隨後羅志祥的助理留言回應「你好，我是羅志祥的助理，也是照片裡的其中一位，那位是日本品牌合作的工作人員，因為我們2月在日本有品牌合作聯名，不是你所說的那樣！謝謝你！」目前，該貼文已經被刪除。

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▲網友爆料貼文，目前已經刪除。（圖／翻攝自微博）

▲助理出面澄清。（圖／翻攝自微博）

周揚青2020年發震撼分手文與羅志祥，兩人戀情告終，她隨後轉戰電視圈，接下許多綜藝邀約，同時感情動向仍持續受到外界關注，曾在直播直言「我應該不會再找藝人（談戀愛）了吧」，因為很多藝人不能認愛，而她的想法是「如果我有一段穩定的愛情的時候，我應該會想要向全世界公布」。