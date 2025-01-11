不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

圖文／CTWANT

女星鬼鬼（吳映潔）今（10日）驚喜宣布生女，升格新手媽媽，讓外界相當驚喜，不過目前尚未結婚，對孩子的生父也是保密到家。事實上，近來有不少女星偷偷懷孕生產，包括「蝴蝶姐姐」愷樂、李依瑾以及「國民姑姑」海裕芬等人。

▲鬼鬼無預警宣布升格新手媽媽，讓外界相當驚喜。（圖／翻攝自鬼鬼IG）



1.愷樂

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愷樂2020年和羅志祥（小豬）爆出不倫戀，她向正宮周揚青道歉後便神隱，不僅消失在螢光幕，也不再更新社群，僅黃鴻升（小鬼）過世時曾發文哀悼，直到去年9月突然曬出寶寶的超音波照片，宣布懷上兒子。友人透露，孩子的父親就是之前和愷樂傳出結婚消息的上海醫師。

▲愷樂神隱4年後生下兒子。（圖／翻攝自愷樂IG）

2.李依瑾

李依瑾曾演過電視劇《蜂蜜幸運草》、《我的寶貝四千金》、《王牌辯護人》等，2015年以《新世界》入圍金鐘獎最佳女配角，卻在演藝事業巔峰時，消失在螢光幕前整整2年，直到2022年3月底曬出和寶寶的合照，坦言這段期間遇到生命中的靈魂伴侶，2人決定攜手共度一生。

▲李依瑾消失螢光幕2年後宣布生下寶寶。（圖／翻攝自李依瑾IG）

3.海裕芬

演員兼主持人的海裕芬，2017年演出《花甲男孩轉大人》後爆紅，她在2022年宣布高齡懷孕，不久後產下女兒，但避談孩子的生父是誰，「我們就只是平凡的小幸福，應該也沒有什麼值得好奇，至多是幫我們好奇一下『金主』有沒有成謎」。

▲海裕芬在45歲高齡懷孕，並產下女兒。（圖／翻攝自海裕芬IG）

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