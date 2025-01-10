鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳映潔（鬼鬼）10日無預警曬出挺著孕肚及寶寶腳丫的照片，寫下：「好好愛妳，好好努力以後的生活，為了我們。」宣布生下女兒的好消息，面對外界好奇生父身分，她則表示自己是未婚生子，沒打算結婚。網紅「時尚編輯的真心話」對此也在臉書寫下祝福，直言鬼鬼「比我想的強大好多」。

▲鬼鬼無預警在社群發文宣布當媽了。（圖／翻攝自鬼鬼臉書）

時尚編輯的真心話10日在臉書分享了鬼鬼的孕肚照，表示：「看到鬼鬼吳映潔未婚生子的新聞，真心替她感到開心。」提到在看過電影《看海的日子》後，就覺得女人不一定要結婚才能生子，並有感而發地說「身為懷胎十月的母親，如果真心想要，而不是硬要為了什麼傳宗接代這種觀念，做好決定，擁有自己的孩子應該是一件很幸福的事吧？」

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▲時尚編輯的真心話發文祝福鬼鬼。（圖／翻攝自時尚編輯的真心話臉書）

最後，由於鬼鬼並未公開生父的身分，且表態不打算結婚，時尚編輯的真心話直言「家本來就沒有固定的模樣，世上多的是失職的老爸」，他隔空為鬼鬼送上祝福說道「恭喜鬼鬼，那個當年在黑澀會選秀節目上拉著難聽二胡帶來莫名其妙表演的女孩，比我想的強大好多」。