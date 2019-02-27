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NSO音樂會《三月布拉姆斯》「我不是妳的羅密歐」

▲▼ 拉縴人合唱團 。（圖／NSO提供）

▲ 拉縴人合唱團 。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

國家交響樂團NSO將於3月3日由音樂總監呂紹嘉引領女中音石易巧、拉縴人合唱團攜手NSO演出《三月布拉姆斯》。演出曲目的《女中音狂想曲》，可說是布拉姆斯對於舒曼遺孀克拉拉的情愫昇華，轉移到克拉拉的女兒茱麗，處處可以聽出布拉姆斯糾葛掙扎的愁苦心境。

一直單身的布拉姆斯，苦戀克拉拉多年，內心纏繞著深情又苦楚的幽靈，後來他將感情投射到克拉拉的女兒茱麗，當茱麗出嫁時，布拉姆斯再度深受打擊，他揉合了文學巨擘歌德詩篇，譜寫了女中音狂想曲，作為獻給茱莉的結婚禮物。布拉姆斯曾寫給茱麗的信，感慨說「我不是妳的羅密歐」。

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NSO這次邀請了女中音石易巧擔綱獨唱，石易巧曾於2016年受德國西南日報榮選為年度歌手；2012年樂季起，獲聘為德國Ulm劇院駐院獨唱歌手，演出歌劇角色無數。此次合唱將由臺灣知名的拉縴人男聲合唱團攜手合作演出。

NSO還將演出布拉姆斯的第二號與第三號交響曲。布拉姆斯花了二十一年才出手第一號交響曲，在千斤重擔解除後，隔年他就寫下第二號交響曲，堪稱揮筆即就，第二號交響曲是他寫得最愜意愉快的作品之一，音樂洋溢自在的悠閒感，以及遊歷山水的快活心得。

第三號交響曲則堪稱布拉姆斯管絃美學的巔峰之作，火山熔岩般的聲響、一葉知秋的滄桑，溫暖絃樂與悠揚法國號，還有淡淡退出的雋永結尾，作曲家以古典技法寫出極其浪漫的英雄身影，將昂揚與憂傷融合成音樂神話。
 

演出資訊如下：

演出者：
呂紹嘉／指揮 SHAO-CHIA LÜ, conductor
石易巧／女中音 I-CHIAO SHIH, alto
戴怡音／合唱指導 YI-YIN TAI, chorus master
拉縴人男聲合唱團 TAIPEI MALE CHOIR

曲目：
布拉姆斯：《女中音狂想曲》 JOHANNES BRAHMS: Alto Rhapsody, Op.53
第三號交響曲 Symphony No.3, Op.90, F major
第二號交響曲 Symphony No.2, Op.73, D major

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NSO, 布拉姆斯, 克拉拉, 茱麗, 呂紹嘉

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