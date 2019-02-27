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Lovelyz首次巡演「最終場在台灣」　八妞錄影送台粉：真的好想你們

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團Lovelyz由Baby Soul、智愛、智秀、美珠、Kei、Jin、洙正和叡仁組成的， 出道以來累積人氣，27日更宣布將展開亞洲巡迴演唱會《2019 LOVELYZ CONCERT [Lovelyz 3 of winter world]》，壓軸最終場將在台灣登場。

▲▼Lovelyz巡演最終站獻給台灣。（圖／海樂影業提供）

▲Lovelyz巡演最終站獻給台灣。（圖／海樂影業提供）

Lovelyz近來發行第五張迷你專輯《SANCTUARY》後，並同步展開巡迴，而在3月17日新加坡、3月24日香港之後，3月31日台灣場將是巡演的最終站，足見台灣粉絲對她們的重要性。八位團員還撥空錄製短片與送上可愛照片，希望粉絲能感受到她們的用心。

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▲▼Lovelyz巡演最終站獻給台灣。（圖／海樂影業提供）

▲Lovelyz巡演最終站獻給台灣。（圖／海樂影業提供）

Baby Soul還特地感性發言：「2017年時在台灣舉辦首次的見面會，時隔兩年能以演唱會和大家見面，感到非常榮幸；一想到都是托台灣Lovelinus的應援之福才能跟大家見面，就覺得很幸福。」 智愛也表示：「知道大家給予我們很多的愛與應援，所以我們跟大家約定，一定會用最棒的演唱會呈現給大家。」更大呼：「真的好想你們！」

▲▼Lovelyz巡演最終站獻給台灣。（圖／海樂影業提供）

▲Lovelyz巡演最終站獻給台灣。（圖／海樂影業提供）

Lovelyz與INFINITE都屬於韓國Woollim娛樂旗下，也是該公司首席女子偶像團體，出道前就備受關注，團體主打清新溫暖風，成軍5年多擄獲不少Lovelinus的心。首次台灣演唱會《2019 LOVELYZ CONCERT [Lovelyz 3 of winter world] in Taipei》，將在TICC台北國際會議中心開唱，門票3月2日11:00起於KKTIX開賣。

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