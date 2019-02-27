《54新觀點》脫口她「被包養」全場傻眼！　T妹開譙陳斐娟：這就是政大高材生素養

記者潘慧中／綜合報導

網路女模T妹日前因公開包養價碼引發熱議，26日受邀上《54新觀點》的過程中，似乎和主持人鬧得很不愉快，「謝謝製作單位找來如此沒品的主持人，什麼才是社會亂象？！這就是「國立政治大學EMBA研究所畢業」高材生的素養『陳斐娟』。這種素養的主持人，還真是唯恐天下不亂。」

▲▼T妹否認被包養。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹粉絲團）



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T妹指控陳斐娟「用盡各種羞辱字眼！」她表示自己單純說出對方開的價錢，想滿足網友的好奇心，並非想要接受包養，「一開始主持人連我的背景都搞不清楚…非常不稱職的主持人，妳憑什麼要開頭就用妳不瞭解我的主觀意識羞辱我，導致現場人群體傻眼！」

▲▼T妹槓上陳斐娟。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹粉絲團、阿娟的FreeStyle - 主持人陳斐娟）



此外，T妹指稱陳斐娟全程人身攻擊，對方一聽到她反駁就更崩潰，許聖梅安慰她這是節目效果，但她不能接受，「主持人缺乏客觀性，用抹黑、個人意識的辱罵，這已經失去真正有公信力的平台，用抹黑字眼羞辱一個來賓！這對我名譽已經造成嚴重傷害！」

T妹接著表示陳斐娟發現罵不了她後突然喊收工，並爆料對方碎念：「以後不要請這種人上節目幫她宣傳！」她事後氣得直接私訊製作單位，「主持人有太多不實指控與扭曲，甚至用肯定字眼！而且Re的內容，完全與節目嚴重出入！」節目方事後也回覆她：「今天非常抱歉，我把整段都修掉了。」

▲T妹公開和節目方的私訊。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹粉絲團）



T妹表示這是人生第一次受到如此大的羞辱，「主持人很了不起嗎？還可以罵製作單位為何找我這種素質的人做來賓？連下播還在罵！我人還在現場！」她說這是第一次如此生氣、也是第一次喊提告，「這集被迫剪掉，妳是否開心？這是整個團隊的心血…不知多少來賓被妳黑得一文不值。」

T妹臉書全文：

今天上54新觀點，後來才知道 主持人是辱罵來賓出名的！

首先 她說我公開包養價錢，是要讓大家來包養我！

這已經是不實指控，我只是說 對方開的價錢，相信每個人都有好奇心。

甚至說 我主動對各界收紅包，我解釋很清楚發文第一行清楚表示，是集體給那些主動詢問我的人，因為過年私訊太多⋯ 一再被洗掉，也謝謝那些主動要包紅包給T寶的人，希望我可以見面答謝。

什麼叫我主動收紅包？這人是閱讀還是聽覺障礙？！

問我年收超過百萬，為什麼還要跟別人拿紅包？

奇怪 多少人年收百萬，別人想包個新年祝賀禮給小朋友，有什麼不對。

甚至說 我收紅包不對，應該救濟給需要的人。

我說自己對大眾很好，也知道很多弱勢家庭，我全新 尿布、奶粉等⋯ 卻約半價賣出給需要的人，她卻說 我一邊收紅包，一邊賣便宜給需要的人，是什麼概念。

一個新年紅包 別人要祝賀小朋友，跟我願意全新商品約半價賣出，有什麼不對？

一個主持人 連我的工作背景是什麼，都搞不清楚！！現場詢問我時 我說平面模特兒，她還懷疑的態度⋯ 還是聖梅姐提醒她，我確實是模特兒。

他甚至一度認為並用肯定句，我公開包養公司的價錢，是要大家來包養我⋯ 用盡各種羞辱字眼！酸我 為什麼不反對他人包養，我自己卻沒有接⋯ 我這當然很心動，但目前確實沒有⋯ 這有什麼不對？我不反對他人 我尊重他人，又什麼我自打臉肯定接的概念？我直接說 如果我被包養，我今天就不會來上節目，領著微薄薪水，當然 哪天我被包養，肯定會說 不用你跑來各種辱罵。

我文開玩笑說 這些要包養的客人，怎麼不直接找我？連各家媒體都看得懂表示，T妹 笑說⋯⋯⋯

是智能不足的看不懂內文？還是選擇性閱讀障礙？

主持人 還說 我講那句 我怎麼可以公開講這樣的話？甚至認為 這是公開叫人來包養。

我文中 從沒叫任何人包養我，我卻看到肯定句，與各種扭曲！

連來跟我Ra稿的工作人員，都來詢問我，有什麼老闆包養誰？與我是否知道什麼內幕！

而一開始主持人連我的背景都搞不清楚，開始各種辱罵！過去 我上遍各個製作單位，都願意聽來賓發言，也願意傾聽我的聲音，而且節目都是充滿正能量，也因為我說話有公信力，媒體任何議題都會詢問我。

我想說的是 沒有任何人有資格辱罵任何人，連包紅包的人都表示莫名奇妙，這是他們對T寶的小心意，其他人在崩潰什麼？包括非常不稱職的主持人，你憑什麼要開頭就用你不瞭解我的主觀意識羞辱我，導致現場人群體傻眼！全程對我人身攻擊與辱罵沒有停止，我每次反駁 她更崩潰，繼續用羞辱字眼、與肯定句。

連聖梅姐都說 這是節目效果，拍拍我肩說不好意思！但我回應 節目一開始 主持人缺乏客觀性，用抹黑、個人意識的辱罵，這已經失去真正有公信力的平台，用抹黑字眼羞辱一個來賓！這對我名譽已經造成嚴重傷害！

而因為我每次都反駁，發現罵不了我⋯ 突然說收工！然後卻碎碎唸說 以後不要請這種人上節目幫他宣傳，請問誰比較知名？我一向配合度高，製作人很感激我願意上節目分享，什麼叫幫我？

只因為你對我各種辱罵，跟當初報導那些眼紅T寶有紅包的人，跑來攻擊我卻被媒體稱為酸民，我節目上只回 你這樣攻擊我的言論，跟各家媒體當初稱之那些人為酸民有何不同？！你就崩潰了嗎？你可以辱罵我，我不能回嘴嗎？

社會病態 就是有你這樣的主持人！

我直接跟製作單位表示，因為主持人有太多不實指控與扭曲，甚至用肯定字眼！而且Ra的內容，完全與節目嚴重出入！播出後 經紀公司肯定會提告！製作單位表示會刪錄影過程與致歉。

陳佩琪才對54新觀點提告，她表示 那些不實指控，有如別人拿糞潑她！我完全可以體會那種感受。

何謂媒體良知，不是加油添醋、與各種扭曲！而這位主持人名聲有夠臭⋯ 自己也不去探聽，卻有資格把我批評一文不值！我人生第一次受到如此大的羞辱。

當然還有更多，還說我是社會的亂象、各種辱罵字眼！這種人肯定不得好死！各種羞辱的話語更多，再講下去我只是掉淚！社會的亂象是什麼？就是這種媒體 主持人！你還好意思用你偏激的人格說我！

如果我是亂象，為何各家媒體都報導正確的消息，並為我抱不平，為何因為被攻擊⋯ 我反而擁有更多人愛與同情。

而做主持人卻缺乏職業道德！何謂道德觀？只因為我說 我不反對他人包養，這你就認為道德不對！而正常人都是客觀尊重他人的選擇，這不對嗎？

謝謝製作單位找來如此沒品的主持人，什麼才是社會亂象？！

這就是「國立政治大學EMBA研究所畢業」高材生的素養「陳斐娟」。

這種素養的主持人，還真是唯恐天下不亂。

今天我不是恐嚇，但我肯定這種人再這樣下去，遲早踢到鐵板！

社會普遍是正能量，與充滿愛的社會！

而他無故辱罵我的字眼，卻是理直氣壯，主持人很了不起嗎？還可以罵製作單位，為何找我這種素質的人做來賓？連下播還在罵！我人還在現場！

請問是誰欠管教？這種主持人活到這把年紀，這就是你的品德嗎？

誇張極致！！T妹人生第一次這麼生氣，也是第一次喊提告！

這種人還缺乏邏輯性，一直嗆我 為何包養公司會找我，我說因為我是模特兒，他們都是亂槍打鳥，而且對模特兒通常比較有興趣！

她直接嗆 她身邊的人都沒有，暗指是我的問題！奇怪 她邊緣關我屁事呀！

節目請這樣的主持人，我深感佩服！最會不實指控，才被陳佩琪提告是否很開心？！

#何謂社會亂象

今天質疑我還覺得合理，而是被肯定句抹黑，被肯定句 我是社會亂象！這不是製作單位的原意，而是你的個人行為 連累整個用心的團隊，他們用心請我錄影，單純希望我分享對包養的看法，我還沒開口就被你羞辱一文不值，這集被迫剪掉 你是否開心？這是整個團隊的心血，你只是一個主持人，你沒有權選擇來賓，而你卻對我沒有做什麼功課，我的背景一概不知，你連讓我回應的機會都沒有，我必須搶話講！不知多少來賓被你黑的ㄧ文不值。

今晚我會特地提出是，我活到這麼大，第一次遇到 如此不尊重人，如此羞辱、蠻橫無理的人，說真的 就算我有被包養，我肯定比這種主持人高尚N倍！你還以為你是印度人嗎？用你的無知 就審判他人！

我自己身為女生，時常替女性發聲，就算他人被包養我也給予客觀的態度，這是每個人的生活，沒有對錯！

心生病的人 才會看什麼都是錯，看什麼都不順眼，連尊重他人的選擇都不會，況且連包養都不違法，也不是公共場合⋯ 更沒涉及社會秩序維護法，我都沒話說並尊重！什麼叫我是社會亂象！

這位主持人 記住你對我辱罵的每一句話！

有這樣各種抹黑、亂辱罵我的主持人！你才是社會亂象⋯⋯

節目內容 甚至說我秀下現⋯⋯

媒體都稱無故辱罵他人的人稱酸民

而你們呢 這節目真的可以廢了！

這種主持人真的是奇葩！

剛又收到製作單位的道歉，但我想說 謝謝你們的用心，這樣的主持人是你們選的，連功課都沒做好，我是過去被無故罵到尾的嗎？各種扭曲連製作單位都看到了！今天如果主持人沒有失態、沒有不實指控與辱罵，節目會被迫全部刪掉嗎？

這樣的主持人，你們還繼續受用⋯ 請問大家對節目的看法會如何？與公信力是否早以失去？這值得省思。

再次強調 沒有人可以用，你的主觀意識去羞辱任何人。

每個人都是人生父母養的，讀再高的學歷⋯ 不如管好你的品性！