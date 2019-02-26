宋柏緯被誇像「小虎隊」的他　為戲作曲獲荒山亮指導

記者李欣容／台北報導

宋柏緯替新戲《愛情白皮書》打造主題曲，被製作人相中，邀請荒山亮一同合作，而他和張庭瑚、吳岳擎一起拍片頭，還被監製誇像小虎隊，一聽馬上自嘲，不會後空翻，但「重榮譽守秩序」，笑翻眾人。

▲▼左起張庭瑚、宋柏緯、吳岳擎拍攝《愛情白皮書》片頭曲。（圖／東森提供）

請繼續往下閱讀...

本來就會詞曲創作的宋柏緯，提到這次創作主題曲的契機，表示原來只是因爲被劇中角色和戲劇的內容感動，而創作了幾首歌，沒想到製作人聽了之後非常喜歡，便選了其中兩首歌作為片頭、片尾曲。



至於和荒山亮的合作，讓他興奮喊：「我完全沒預料到會有機會跟荒山亮老師合作，真的非常驚喜又榮幸，錄音時他也都在現場指導我們，真的給了我很多的幫助。」

▲吳岳擎（右1）完全沒舞蹈經驗。（圖／東森提供）

張庭瑚、宋柏緯、吳岳擎三人為片頭曲獻聲與拍攝影片，劇組更為他們打造偶像團體等級的造型，並請來舞蹈老師設計動作，連他們自己都笑稱像在拍MV一樣，有種要組團出道的錯覺。

除了張庭瑚有一點舞蹈基礎外，宋柏緯跟吳岳擎完全沒有跳舞經驗，張庭瑚笑說，「我們前一天緊急訓練了五個多小時，瘋狂排練動作跟隊形，到今天拍攝前都還在找老師調整動作練習。」

▲左起張庭瑚、吳岳擎、宋柏緯、謝翔雅、王淨拍戲拍出好感情。（圖／東森提供）

吳岳擎則表示，「因為我沒有拍MV的經驗，也藉由這次機會好好體驗了一次，覺得很新鮮。」沒想到監製看完後竟稱他們是小虎隊再現，尤其宋柏緯的某些角度很像吳奇隆，但宋柏緯笑說，「我可不會後空翻，但跟小虎隊一樣，重榮譽守秩序！」語畢大家笑翻。