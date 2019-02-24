奧斯卡5大看點／驚奇隊長、尼克福瑞頒獎！跪求「庫伊拉」得小金人

記者林映妤／台北報導

第91屆奧斯卡將在台灣時間25日早上7點半舉行星光紅毯與頒獎典禮，最後獎落誰家、鹿死誰手？答案尚未公布前，先來留意5個典禮看點吧！

一、 沒有主持人，但有超級英雄頒獎！

本屆典禮原本邀請美國喜劇男星凱文哈特（Kevin Hart）主持，但由於他過去的恐同言論遭起底，引發爭議，凱文哈特雖然公開向LGBT族群道歉，但仍在去年12月堅持辭去主持一職。而後影藝學院一直沒有公布替代人選，直到今年2月初，典禮轉播單位美國廣播公司（ABC）才宣布本屆將不會有正式主持人，主持工作會由每位頒獎人串場。

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由於這是繼1989年以來，奧斯卡頒獎典禮「第2次」出現沒有主持人的情況，分外引起電影界關注。為了因應這個場面，ABC也準備了強大頒獎人陣容，包含《復仇者聯盟》系列英雄們「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）以及「尼克福瑞」山繆傑克森（Samuel L. Jackson）等，仍值得期待。

▲▼驚奇隊長、神盾局長要來頒獎啦！（圖／翻攝自網路／《驚奇隊長》劇照）

二、 We Will Rock You！皇后合唱團來了！

從去年開始雷米馬利克（Rami Malek）主演的皇后合唱團崛起電影《波希米亞狂想曲》席捲各大影壇，飾演靈魂人物佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）的雷米更紛紛擒下金球獎、美國演員工會獎、英國影藝學院電影獎等最佳男主角獎，可說是奧斯卡影帝大熱門。

電影再度掀起皇后狂潮，在本屆奧斯卡入圍了5項大獎，也因電影入圍，皇后合唱團受邀登上奧斯卡殿堂演出！儘管主唱佛萊迪墨裘瑞早在1991年因愛滋病引發支氣管肺炎去世，但表演仍照常進行，並由已經與皇后合作過2次演唱會的美國歌手亞當藍伯特（Adam Lambert）代替主唱位子。

▲▼《波希米亞狂想曲》席捲全球，皇后合唱團也合體亞當藍伯特（下圖中）一起在奧斯卡演出。（圖／《波希米亞狂想曲》劇照／達志影像／美聯社）

三、 首部「非英語」的最佳影片將出現？

艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）執導Netflix電影《羅馬》，雋永的家庭情懷結合墨西哥歷史，備受好評，風光入圍本屆奧斯卡10項大獎。該片已經先擒下英國影藝學院電影獎以及美國導演工會獎的最佳影片，是本屆奧斯卡最大獎的熱門人選。

在《羅馬》前，已有9部「非英語」電影入圍過奧斯卡最佳影片，1938年《大幻影》、1969年《焦點新聞》、1972年《大移民》、1973年《哭泣與耳語》、1995年《郵差》、1998年《美麗人生》、2000年《臥虎藏龍》、2006年《來自硫磺島的信》和2012年的《愛》，但從沒有一部非英語片得過最佳影片。

奧斯卡最佳影片一直被稱作「英語片」最佳影片獎，能入圍不簡單，要得獎更是史無前例！究竟有望奪下最佳外語片的《羅馬》，有沒有辦法在最佳影片這個領域同時再下一城？許多影人都認為有其可能！

▲▼《羅馬》導演艾方索柯朗是最佳影片、最佳外語片、最佳導演的熱門人選。（圖／達志影像／美聯社／《羅馬》劇照）

四、 給入圍7次的「庫伊拉」一座小金人吧！

還記得《101忠狗》中邪惡可怕的庫伊拉嗎？71歲的美國資深女星葛倫克蘿絲（Glenn Close）精湛演出令許多觀眾至今印象深刻。從影超過40年的她，早就榮獲金球獎、艾美獎、東尼獎和美國演員工會獎的肯定，就是沒拿過奧斯卡！

葛倫克蘿絲曾入圍過3次奧斯卡最佳女配角獎、3次最佳女主角獎，這次憑藉《愛‧欺》她又7度闖關奧斯卡，片中她與丈夫表面上相輔相成，私底下暗濤洶湧，帶出時代下女性的壓抑和愛恨交織，葛倫克蘿絲可說是臉上的細紋都是戲！

儘管已在金球獎以及美國演員工會獎獲得影后寶座，人人都覺得「欠她一座小金人」，究竟她能否如願闖關成功？成為典禮看點！

▲▼葛倫克蘿絲在《愛．欺》眼角細紋都是戲。（圖／威視提供／達志影像／美聯社）

五、 漫威英雄有望出頭？！

最佳動畫長片方面，一直都是迪士尼、迪士尼旗下皮克斯以及夢工廠的天下，這回索尼影業的《蜘蛛人：新宇宙》有可能出線，評價、聲望之高，遠遠超出《超人特攻隊2》、《無敵破壞王2：網路大暴走》以及《犬之島》和日本動畫《未來的未來》。

另外在最佳影片方面，漫威電影《黑豹》坐了一個入圍席次，對於商業取向的超級英雄電影竟登上藝術至上的奧斯卡殿堂，也頗有鼓勵藝術結合商業的意味。雖然《黑豹》獲得最佳影片獎的機率不高，但說不定就是匹爆冷門的黑馬！

▲▼《蜘蛛人：新宇宙》、《黑豹》為超級英雄電影創下新格局。（圖／索尼影業提供／迪士尼提供）