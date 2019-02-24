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「男歌手愛約炮18歲妹、女網紅耍大牌」　鍾明軒爆料…留言串炸了！

記者劉宜庭／綜合報導

網路紅人「煎熬弟」鍾明軒經常在社群網站分享影片，以嗆辣又搞笑的風格獲得關注，沒想到，他近來在鏡頭前爆出猛料，除了聽聞一名知名女網紅耍大牌，還驚爆朋友的朋友私下曾被男星約炮，驚人之語一出，立刻在網路上掀起一陣熱議。

▲「男歌手愛約炮18歲妹、女網紅耍大牌」　鍾明軒爆料…留言串炸！。（圖／翻攝自鍾明軒Instagram）

▲「男歌手愛約炮18歲妹、女網紅耍大牌」　鍾明軒爆料…留言串炸！。（圖／翻攝自鍾明軒Instagram）

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▲鍾明軒透露，近來聽聞一名女網紅耍大牌。（圖／翻攝自鍾明軒Instagram）

鍾明軒20日PO出一段影片，他在鏡頭前大爆猛料，一開口就提到，近來聽聞許多人跟他說，一名在團體裡面的女網紅愛耍大牌，「有一次她有一個拍攝工作，她遲到了，她進去沒有跟大家道歉，進去也沒有打招呼。」

鍾明軒說，儘管當時現場還有另個很大牌的、演藝圈內的藝人，該名女網紅還是完全沒有打招呼。另外，他也表示：「而且聽說她私底下妝前妝後差很大，光是這一點，我就可以攻擊她很久了。」

▲「男歌手愛約炮18歲妹、女網紅耍大牌」　鍾明軒爆料…留言串炸！。（圖／翻攝自鍾明軒Instagram）

▲「男歌手愛約炮18歲妹、女網紅耍大牌」　鍾明軒爆料…留言串炸！。（圖／翻攝自鍾明軒Instagram）

▲鍾明軒爆料某男星愛約砲。（圖／翻攝自鍾明軒Instagram）

不只如此，鍾明軒下秒又爆出另一個猛料，「他是個非常會唱歌的男藝人，他私底下很愛約炮，而且他很愛約那種18歲的年輕妹妹，我也不知道為什麼，我就有一個朋友的朋友跟他做過愛，他就很愛約炮啊，而且呢，應該有很多狗仔都有拍過，他應該壓過很多新聞。」

「如果我還有活著的一天，別想停止我繼續靠北，沒有任何人可以阻止我，沒有任何人！」鍾明軒爆料影片一PO上IG，立刻讓底下留言區中，湧入大票網友瘋猜「男歌手、女網紅」的身份，面對外界好奇，他仍未透露出任何名字，僅回應，「請別問我是誰，現在有網路google這個東西，很好用！」

▼鍾明軒大爆料。（影片／取自鍾明軒Instagram，如遭刪除請見諒。）

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