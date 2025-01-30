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李芷婷愛蛇逃家出走2個月！　她曝離奇過程…竟求神明1件事

記者蔡琛儀／專訪

一般人養寵物，大多以貓狗、倉鼠或是兔子等毛絨絨的可愛小動物為主，但李芷婷卻是養了一條墨西哥黑王蛇「石內卜」。有一次石內卜因籠子沒關好逃家，失蹤了兩個月，讓李芷婷焦急又愧疚，室友也很害怕，但她最擔心的是當時飼養的三隻寵物鼠被吃掉，「我有去跟神明說，我們家的蛇走失了，祢可以幫我跟牠說不要吃掉那三隻老鼠嗎？牠們對我很重要。」

▲▼李芷婷和寵物蛇「石內卜」。（圖／華納提供）

▲李芷婷從怕蛇到愛蛇。（圖／華納提供）

兩個月後，石內卜突然在家中廚房某個角落出現，且毫髮無傷，也沒有營養不良的樣子，令她又驚又喜，但對於石內卜離家出走這兩個月期間究竟吃了什麼，仍是毫無頭緒。

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李芷婷坦言，其實一開始有點怕蛇，但隨著爬蟲類寵物逐漸成為風潮，她開始透過影片了解蛇的種類，又被閨蜜帶到台中的爬蟲店親自看蛇與摸蛇，才發現蛇並沒有想像中可怕。後來李芷婷在一家寵物店，首次與現在的寵物蛇相見，「我剛好跟牠對到眼，然後就一直對看，待了快20分鐘，有種似曾相識的感覺。」於是決定帶牠回家，身為《哈利波特》粉絲的李芷婷，還為這隻母蛇取名「石內卜」。

▲▼李芷婷和寵物蛇「石內卜」。（圖／華納提供）

▲▼李芷婷的愛蛇「石內卜」。（圖／華納提供）

▲▼李芷婷和寵物蛇「石內卜」。（圖／華納提供）

石內卜目前已經1歲半，李芷婷透露，牠最大能長到身長150公分，壽命則可達15到21年。不過在飼養的過程中，李芷婷最要克服的心魔就是「餵食」， 一開始她親餵蛇吃活體飼料鼠，但也有養寵物鼠的她，每次聽到小老鼠被吃掉時發出的尖叫聲，都會非常心痛，還因此收養了其中一隻飼料鼠，而她後來改餵冷凍老鼠，才終於跨過心理那關。

她分享，絕對不能讓蛇吃太飽，所以她大約每週餵一次，也要注意蛇的消化情況，等牠排便後才能進行下一次餵食，否則若蛇過胖，可能會危及牠的生命，甚至肚皮直接爆掉。而當牠肚子餓時，會變得比較兇，甚至會主動撞門，提醒李芷婷該放飯了。

▲▼李芷婷和寵物蛇「石內卜」。（圖／華納提供）

▲李芷婷說未來希望另一半也能愛屋及烏地喜歡她的寶貝蛇（圖／華納提供）

李芷婷說，蛇是冷血動物，因此不會認主人，只會藉由聞氣味分辨有沒有威脅性，但她仍覺得自己的蛇在任何時候都很可愛，不過有一次她帶石內卜去看醫生，趁牠不注意摸牠的肚子，結果當場被咬了一口還流血，讓她有點難過，但她覺得是自己的錯，「是我做法不對，牠太久沒接觸人類，所以咬我很正常。」現在還在努力讓牠可以上手互動。

李芷婷除了養蛇，過去還養了三隻寵物鼠，從蛇口下救出的白色飼料鼠叫「波奇」，還有一隻黃金鼠因眼睛小取名「李榮浩」，現在僅活著的是黑色黃金鼠「熊熊」。未來，她希望能養「鬆獅蜥」，也想養貓狗，不過目前礙於租屋處空間有限，她決定還是先專注於照顧石內卜和熊熊就好。而媽媽因為她養蛇氣壞，因此過年只能忍痛把蛇留在台北家裡，李芷婷也說，未來希望另一半也能愛屋及烏地喜歡她的寶貝蛇。

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