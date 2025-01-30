峻廷拍BL太多親密戲！家人齊看「害羞迴避」　FEniX過年最大變化

記者張筱涵／綜合報導

Hit Fm聯播網賀歲迎新春，星光雲集陪聽眾歡度金蛇年！從小年夜開始到大年初五（1/27起至2/2），每天下午1點播出蛇年新春特別節目，大咖歌手輪番上陣報喜，並於當天晚上11點精彩再重播。

▲FEniX由夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、徐彭臒及李承隆組成。（圖／Hit Fm聯播網提供）



Hit Fm蛇年初二特別節目由FEniX主持，FEniX去年推出《赫茲》專輯，以二十代的視角詮釋愛，突破赫茲的界線，讓那些在愛裡的各種頻率都成為共振，只有遇到靈魂能夠共振的人，生命才終於不再孤獨。FEniX把這張專輯獻給同頻的人、也獻給一直支持著FEniX的救火隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

峻廷提到，過年大家會把《赫茲》專輯送給親戚們當新年賀禮嗎？MAX跟浦洋表示可能會有點小害羞，家齊跟承隆則說一定要送的吧，這是他們努力而來的作品！浦洋提到，他們學表演出身，所以逢年過節都會被拱上台表演，現在出道2年了，還會被要求唱歌、跳舞嗎？峻廷表示，以前這樣也算是特別的訓練，如果在熟悉的人面前還不敢演出，這樣之後怎麼在大型舞台上演出呢？浦洋也說，對家人來說也是種欣慰吧！可以看到以前唱唱跳跳的小孩子，現在真的帥氣站上舞台了！

家齊說，去年過年感受比較不同，參與了一些過年特別節目錄製，所以過年時家裡都會鎖定FEniX的演出，那種感覺很特別，也會聽到家人的讚賞，如果還有親戚要看他表演，就會請他打開電視去觀賞。峻廷則說，他拍了BL劇《全面管控》，跟家人一起看的話他可能需要迴避一下，因為有滿多養眼跟親密鏡頭，可能會有點小害羞，不過家人們看到他的作品應該會感到開心，他自己也會很開心。

▲FEniX已經出道第二年。（圖／Hit Fm聯播網提供）



峻廷也好奇，MAX在創作這些歌曲後，家人聽到專輯裡面他寫的作品，有什麼感覺呢？MAX表示，因為家人都一直認為創作只是他的興趣，當時還是要他好好念書，不要當成事業，直到聽了他出道後的作品，很認可他的音樂，也讚許他很會寫歌，認為這不只是興趣，而是他專業與才能的展現，讓他聽了很感動。MAX並表示，也是因為這些作品裡面有團員們的聲音，才會這麼好聽！一番話讓在場團員超感動。

聊到過年圍爐吃飯，FEniX最有共感的就是餐桌禮儀，跟長輩們吃飯，很容易因為沒有遵守禮儀就會被罵或被打，家齊表示，他有次要盛湯，但是手上還拿著筷子就被爺爺打手了，峻廷也說，手肘不能靠在桌子上，也不能跟其他人交疊夾菜，然後就看著飯桌上很多小朋友被打，浦洋也提到，最重要的，這件事千萬不能做，肯定被打，那就是夾菜或夾肉，下好離手，絕對不能再夾回去或是翻來翻去！其他人也異口同聲說，沒錯，這是大忌！

▲FEniX除了音樂活動也積極挑戰不同領域。（圖／Hit Fm聯播網提供）



FEniX聊到，過年回家最大的不同就是要開始包紅包給家人，承隆說，就像是一個出社會的象徵，已經是一個有擔當的人，就算賺的不多也要包！家齊會包給親妹妹還有比他輩分小的親戚，聽到這裡，峻廷問家齊會包給年紀比他小的團員承隆跟MAX嗎？家齊反問，那浦洋跟峻廷會包給他們嗎？結果大家笑說，其實MAX收到的詞曲費應該最多吧？不需要包紅包了吧！浦洋也提到，除了包給家人，他也會包給經紀人，因為一整年經紀人陪著他們工作很辛苦，他也希望當自己越來越有能力的話，可以發紅包給全公司的人，所有工作人員都是全力在陪著FEniX打拼，這是心意，他期許自己有天能達成這個目標。

Hit Fm新春特別節目眾星雲集精彩不錯過，快上hitoradio.com網站觀看節目影片，還有過年遊戲彩蛋篇，並請持續鎖定Hit Fm聯播網（北部FM 107.7、中部FM 91.5、南部FM 90.1、宜蘭FM 97.1、花東FM 107.7），小年夜到大年初五每天下午1點出過年特別節目，當晚11點精彩再重播，陪您歡度新年、迎接新氣象！