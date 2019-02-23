劉以豪拍賣喊出新高價　送出7年「貼身物品」粉絲嗨爆！

記者林映妤／台北報導

劉以豪23日擔任台南第3座威秀影城「台南FOCUS威秀影城」開幕嘉賓，他親自主持愛心福袋拍賣會，現場拍賣時果然喊出新高價1萬8000元，奪下劉以豪帶來特別小禮的粉絲簡直嗨爆！

劉以豪為了做公益捐出多年珍藏的米奇手錶，「知道威秀要做這麼有意義的公益活動，而且這個迪士尼福袋還是全球限量，就想說有沒有什麼私藏小物跟迪士尼有關的。於是我拿當年剛入行模特兒時買給自己的禮物，這錶有些成熟又帶點童趣，跟自己頗相似。這錶陪伴約6、7年，剛好這回有機會跟威秀及迪士尼福袋合作，就拿出來公益義賣！」

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▲▼劉以豪站台台南FOCUS威秀影城開幕式。（圖／威秀提供）

台南FOCUS為威秀旗下第16個據點，台南市則是繼台北市之後，現行唯二單一城市擁有三個據點的城市。去年兩座台南威秀影城的電影收入約4.1億，佔大台南地區去年的戲院年產值半數以上（約7.5億），台南FOCUS加入後，有望幫整個大台南提升整體來客數，盼大台南戲院票房衝破8.3億以上！

為了慶祝FOCUS開幕，推出補班不BLUE~LINE@好友抽免費電影票只要22至28日間加入台南FOCUS威秀影城LINE@好友，即有機會抽中「免費電影票」一張，另外還有多項優惠可上威秀官網。