床戲悲劇！胖艾咪「兩片指甲剝落」　忍痛撲上肌肉男星

記者洪文／綜合報導

「胖艾咪」瑞貝爾威爾森演出Netflix電影《好不浪漫》吃足苦頭，又是被毆、又是跌倒，就算這是浪漫喜劇電影，但是卻一點也沒有比拍動作片輕鬆，所以當那幕她躺在床上接著又撲倒裸著上半身的「雷神弟」連恩漢斯沃看起來就是「好不浪漫」，但其實她是忍痛演出。

雖然瑞貝爾威爾森跟肌肉精壯的「雷神弟」連恩漢斯沃連續床戰，不過在之前拍攝過程中不慎造成腳趾頭受傷，兩片指甲剝落，化妝師還在她上戲前幫她把指甲粘上去，雖然如此，她也獲得連恩的憐香惜玉頻問：「你還好嗎？！應該很痛吧！」





在《好不浪漫》中因為一場意外，讓瑞貝爾威爾森一夕之間人生充滿了粉紅泡泡，連路上經過的帥哥都哈她！而她和男主角連恩漢斯沃不僅在雨中擁吻，胖艾咪還要壁咚雷神弟，最後導演更安排她大享艷福要扯開連恩的襯衫，不過工作人員卻特別交代瑞貝爾威爾森：「我們只有準備三件連恩的襯衫，所以你只有三次take的機會。」所以她說：「我當然就是全力以赴地撕開他的襯衫了！」

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《好不浪漫》故事敘述從小就是小胖妹的娜塔莉小時候夢想著「麻雀變鳳凰」，但是長大之後成為紐約建築師的她，卻只會被人使喚買咖啡、遞貝果，更慘的是她在地鐵站中被搶匪襲擊之後昏迷，沒想到醒來之後她的生活大亂，而她最大的夢魘是自己竟然成了浪漫愛情喜劇中的女主角……。

《好不浪漫》將於2月28日於美國、加拿大地區之外的Netflix全球首播。