《瑯琊榜》靖王緊黏神祕女　「頭靠香肩」爆戀情！

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星王凱因參演《偽裝者》、《瑯琊榜》等電視劇走紅，帥氣外型擄獲不少少女的心，出道多年卻鮮少有緋聞傳出的他，近日被拍到與一行朋友到KTV聚會，沒想到期間，他被發現把頭靠在同行一名女子的肩膀上，女方也似乎已經習以為常，兩人互動非常熱絡，因此被爆出戀情。

▲王凱被拍到靠在一名女子身上。（圖／翻攝自微博／王凱工作室、《新浪娛樂》）

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近日微博上瘋傳數張巧遇王凱的畫面，只見他身穿迷彩羽絨外套，與一行好友肩並肩同行，據悉當時他們人在某家KTV的大門外，似乎是要到該家KTV聚會，期間王凱就被拍到，將頭靠在一名同行女生的肩膀上，整個人緊黏對方，而該名女子也沒有躲開，關係似乎非常好。

▲王凱與朋友到KTV聚會。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

照片曝光後，隨即掀起不少熱議，大部分網友都抱持半新半疑的態度，認為他可能是喝醉了，才會靠在好友的身上，「看起來像喝多了」、「朋友聚會喝多了而已」，但也有人認為他也到了該交女友的年紀，有新對象是很正常的事情，「我覺得挺好的啊，王凱是該找個女友了。」據大陸媒體《騰訊娛樂》報導，王凱的工作人員稍早已經出面回應：「只是朋友，一眾朋友聚會。」否認新戀情傳聞。