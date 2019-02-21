蘇打綠休團2年…青峰洩「重組心聲」　曝成員近況

記者傅家妤／綜合報導

歌手青峰，在樂團「蘇打綠」休團期間單飛發展，他除了推出個人單曲，近期也登上陸綜《歌手2019》大獲好評，表現相當亮眼。他近日受訪時，稱從未擔心過蘇打綠無法重組，「我想不到理由會讓蘇打綠組不回來，也沒有太擔心粉絲流失，蘇打綠蠻隨緣的」。

▲吳青峰從蘇打綠單飛後，不僅推出個人單曲，也登上陸綜《歌手2019》。（圖／翻攝自微博／吳青峰）

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吳青峰近來登上大陸訪談節目《今晚九點見》，曝光了自己在工作時私下的狀態，也罕見談及了自己的經歷、心聲及想法，他坦言其實當初決定休團，並不是一個衝動的決定，「做這個決定到真正休團，大概經歷了3年多的時間。」

▲吳青峰上節目接受專訪。（圖／翻攝自微博／吳青峰）

而在2017年1月正式休團以後，青峰休息了一年才再度回到眾人眼前，在那一年的時間內，他去了旅行、追星，待在家看書、運動，他坦言自己是個很宅的人，可以十天不出門，也完全不覺得無聊：「好多事可以做，其實以前工作，那些想看的書、想聽的音樂，都沒有好好的有時間去消化那些東西，在放假的那一年，把以前沒看的書都看完了。」

▲青峰不擔心「蘇打綠」組不回來。（圖／翻攝自微博／吳青峰）

隨後被問及是否擔心歌迷會因此遺忘他們，青峰非常豁達地稱：「如果真的因為三年就忘了蘇打綠，那也就是緣分吧。」他也從來沒有擔心過蘇打綠無法重組：「我想不到理由會讓蘇打綠組不回來，也沒有太擔心粉絲流失，蘇打綠蠻隨緣的。」

▲吳青峰強調蘇打綠沒有解散。（圖／翻攝自微博／《今晚九點見》）

作為蘇打綠團中唯一還出現在螢光幕前的成員，青峰也向粉絲更新了眾人的近況，稱大家目前生活都很多姿多采，有些團員專注在家庭上，盡力陪伴小孩成長，有些則是選擇出國進修，讓自己的音樂造詣再上一層樓，「每次大家匯報自己的狀況，我都能感覺他們在進步。」