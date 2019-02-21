解婕翎禮服往下滑「全部直播出去了」！　網友看傻：她剛在喬奶耶

記者潘慧中／綜合報導

解婕翎儘管工作繁忙，仍不時開直播分享生活，但如果遇到太超過的拍攝行為，只能無奈請對方當場刪除留檔。回想有次在休息室時，平口小禮服不小心滑下來，她理所當然地喬了喬胸部，但當經紀人回頭幫忙拿雙面膠時，頓時嚇壞：「誰在直播啊？！」

▲▼解婕翎和經紀人都嚇傻了。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



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解婕翎在《一袋女王》透露，有次主持完回到休息室，裡面一個人都沒有，放鬆地回頭跟經紀人聊天，邊說邊調整滑下的小禮服，經紀人卻意外發現置物架上放了一個腳架、手機正開著直播，「我們兩個都嚇到…我所有撥胸部的畫面全部都播出去了！」

▲▼喬奶畫面全被播出去，解婕翎無奈又氣憤。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



當下生氣地立刻關掉直播，工作人員幫忙找到兇手後，對方竟然嗆解婕翎：「妳只是喬奶又不是露奶。」最後，她請經紀人檢查對方的直播留檔記錄，並要求對方當場刪除，「可是不知道有沒有人截取啊？」讓她真的很無奈。

▲解婕翎反被偷拍者嗆。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）



事實上，解婕翎當天在彩排時，直播兇手已做出一些難以理解的事，她透露那天剛好穿小禮服，在旁邊階梯等待的同時，意外瞄到角落有一個自拍架、手機還在開直播，「那個是在拍我們的裙底！」嚇得連忙向工作人員反應，對方便悻悻然離開，上述休息室的事情則是後來發生的事。

▲▼解婕翎。（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）



▲約從03：22分開始。（影／取自YouTube／一袋女王）