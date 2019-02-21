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曹雅雯皮膚白又細..許富凱求摸！「一直滑下來」驚呼好喜歡

記者盧薇淩／台北報導

台語兩大新生代男女歌手許富凱、曹雅雯將於4月舉行演唱會，21日記者會上，曹雅雯預告開唱時將「辣」一下，認識10幾年的「閨蜜」許富凱則說：「她的皮膚是我看過的女人中最好的！」曾看到曹雅雯穿露背舞台裝，他忍不住提出請求：「可讓我碰一下嗎？」摸完直讚「會一直滑掉，好喜歡」，讓曹雅雯大笑；許富凱偶爾看到曹走光，也會先擋在鏡頭前等她喬好，貼心護花。

▲▼許富凱、曹雅雯演唱會聯合記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲許富凱、曹雅雯兩人情同閨蜜。（圖／記者湯興漢攝）

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許富凱和曹雅雯情如閨蜜，曹雅雯說：「有天晚上許富凱打給我，問我在幹嘛，然後『喔』了一聲就掛了。」許富凱笑說：「就想聽妳聲音啊。」兩人感情太好，常被粉絲誤會在交往，日前到某場春酒演出，許被高層拉到一旁激動說：「你跟曹雅雯到底有沒有？趕快（和曹雅雯）交起來啊！什麼叫做有緣再說？」讓他聽了哭笑不得。

▲▼許富凱、曹雅雯演唱會聯合記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲許富凱、曹雅雯曾約定45歲單身就「老來伴」。（圖／記者湯興漢攝）

許富凱已單身13年，曹雅雯則單身5年，有不少粉絲私訊兒女照片「自我介紹」相親；他們約定好45歲時，各自身邊若都還沒個伴，就買房子在同一層互相照顧，當作「老來伴」，但也笑說：「或許哪天我們看對眼，喝茫了，在一起也說不定。」也承諾如果有交往對象會大方分享。

田馥甄（Hebe）媽媽是許富凱超級鐵粉，先前他在高雄巨蛋開唱，田馥甄還親自幫媽媽搶票、做燈牌，許富凱也對鏡頭向田媽媽喊話：「妳來啦，但不要買票，我票會送你。」問及哪天要站在台北小巨蛋開唱？他說：「壓力太大了啦，再過個2年、3年好了，高雄是家鄉，鄉親們也在高雄。」許富凱4月20日、曹雅雯4月21日將於信義劇場舉辦演唱會。

▲▼許富凱、曹雅雯演唱會聯合記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼許富凱、曹雅雯將於4月開演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼許富凱、曹雅雯演唱會聯合記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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