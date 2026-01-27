巧遇最美孕婦！依依藏肚穿搭「四肢纖細」　納豆貼心守候

▲本刊讀者日前在台北市東區巷弄巧遇納豆與依依這對夫妻。（圖／讀者提供／CTWANT）

45歲林郁智（納豆）與小12歲的妻子陳依依於2024年底登記結婚，2025年5月補辦婚宴。兩人婚後積極展開備孕計畫，去年9月底成功透過試管受孕。1月16日下午時報周刊CTWANT讀者在台北市東區巷弄巧遇納豆與依依這對夫妻，兩人一前一後同行，互動自然甜蜜。

▲納豆與小12歲的妻子依依於2024年底登記結婚、隔年5月補辦婚宴。（圖／侯世駿攝／CTWANT）

已進入孕中期的依依氣色極佳，腹部微微隆起，四肢依舊纖細。要說是「最美孕婦代表」，讀者透露她整個人散發自信又從容的幸福光采，外套一遮十分藏肚。而走在依依身後的納豆則一路面帶微笑，貼心守候著愛妻，畫面相當溫馨。

▲依依、納豆在去年9月底成功透過試管受孕。（圖／翻攝自依依FB／CTWANT）

夫妻倆去年11月曾舉辦溫馨的寶寶性別派對，當得知腹中寶寶是女孩時，納豆當場感動落淚，幸福之情溢於言表。事實上，兩人自前年婚宴後便開始積極備孕，歷經試管療程的辛苦，終於迎來好消息。納豆與依依也坦言，雖然過程不易，但一切都非常值得。

不過，依依在懷孕初期曾出現出血狀況，一度讓她相當憂心，所幸後續狀況穩定，夫妻倆在接到正式確認懷孕的消息時，更是激動到雙雙爆哭，珍惜這份來之不易的幸福。如今依依已懷孕滿4個月，喜迎得來不易的「小公主」。近期依依也不時透過社群平台與粉絲分享孕期點滴。她日前更在社群曬出全身鏡子自拍，甜蜜記錄孕肚的變化，吸引不少網友留言祝福。

▲納豆、依依兩人愛情長跑近10年。（圖／翻攝自依依FB／CTWANT）

納豆、依依兩人愛情長跑近10年，過去納豆曾因腦出血中風，陷入人生低潮，依依始終不離不棄陪伴在側，讓外界相當感動。歷經風雨後彼此的感情也更加堅定，如今迎來新生命，為這段感情寫下最幸福的新篇章。

