男星再現「經典天團」身影　本尊孫女爆哭：曾祖父重生了！

記者林映妤／台北報導

電影《喜劇天團：勞萊與哈台》改編自影史最偉大喜劇雙人組「勞萊與哈台」的友誼故事，劇情聚焦他們爆紅後的20年，那時已成為「過氣天團」的他們，該如何透過巡演重返巔峰。片中史帝夫庫根（Steve Coogan）、約翰萊利（John C. Reilly）分飾這對一生互相扶持的傳奇天團，精湛演技讓本尊的孫女爆哭了！

史帝夫庫根為了詮釋心目中的偶像「勞萊」，不惜放下身段主動爭演，縱使剛開始被編劇「無視」，卻依然不屈不撓，更直言：「我對這個角色有種佔有慾！我絕對不允許別的演員用髒手碰他，這是我的角色！」

不枉費他的精湛演出，「勞萊」的曾孫女凱西迪庫克（Cassidy Cook），在看完電影後感動表示：「這部電影讓我又哭又笑！我的曾祖父彷彿在銀幕上重生了！」

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▲▼《喜劇天團：勞萊與哈台》揭開喜劇天團背後的辛酸。（圖／采昌提供）





身為「勞萊與哈台」的鐵粉，史帝夫庫根不惜放下身段主動爭取演出，讓人驚訝的是，身為英國影壇當紅喜劇演員的他，一開始竟被編劇「無視」，他對此哀怨回憶：「我聽到這個計畫將被拍成電影，就一直和傑夫進行各種暗示，想爭取演出這個角色，但他似乎不想找我演，始終不為所動，還好後來製片與導演指定要我演出。」

史帝夫庫根進一步透露：「能演出這個角色，我當然感到非常榮幸，因為在我心目中，他是最偉大的喜劇演員與編劇。不過要演出自己的偶像，其實也是一件讓人焦慮的事。放眼當今影壇，我認為由我詮釋這個角色，絕對不會輸給任何人。」他更在訪談中直言：「我對這個角色有種佔有慾！我絕對不允許別的演員用髒手碰他，這是我的角色！我一定要試一試！」

▲史帝夫庫根的演出令本尊孫女落淚。（圖／采昌提供）

史帝夫庫根在《喜劇天團：勞萊與哈台》當中，不僅完美複製一代喜劇大師「斯坦勞萊」在舞台上的經典滑稽橋段，就連最細緻的眼神與嘴角表情，都和本尊如出一轍。不僅如此，他更深度刻畫這位喜劇笑匠在嘻笑背後，不為人知的努力與辛酸，讓人見識到他兼具深度和厚度的演技實力。

他表示：「對『勞萊與哈台』的粉絲來說，我認為我們真的透過這部電影，榮耀他們對『勞萊與哈台』的記憶。而對於不熟悉『勞萊與哈台』的觀眾來說，這依然是部感動人心、同時極具娛樂效果的作品。我們在片中重現許多『勞萊與哈台』的經典橋段，而且我們將這些橋段拍得非常有趣，即使現在的觀眾也會捧腹大笑！」電影3月22日上映。