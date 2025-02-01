春節帶老婆回娘家！鳳梨「深山開夜車一片黑」崩潰：要買直升機啦

記者陳芊秀／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）去年（2024）2月和歐菈結婚，兩人即將迎接結婚一周年。他農曆春節行程超忙，除了陪媽媽回娘家拜年，也陪愛妻回娘家拜年，近日曬出影片，開夜車前往老婆的中寮家，一路上都是黑漆漆，令他大嘆「我真的考慮買直升機」。

▲鳳梨與歐菈結婚將滿一年，春節陪愛妻回娘家。（圖／翻攝自Threads）

影片中，鳳梨夜間行駛山路，導航顯示連續彎路，路面為雙向車道，中央劃有黃色雙實線，表示禁止超車。路邊可見石牆和少量植被，整體環境昏暗，僅靠車燈照明提供視線，光線範圍外的部分幾乎看不見。而他邊開車邊爆粗口，「真的要開直升機」、「這是住在山洞一樣」、「住在深山林內啊」，老婆歐菈坐在一旁不停呵呵笑，小聲補充「還沒有路燈」，影片配文：「陪我老婆回娘家的路很艱辛……我真的考慮買直升機。」

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▲鳳梨深山開夜車一路黑，邊開邊爆粗口「真的要開直升機啦」。（圖／翻攝自Threads）

網友笑回「鼠鼠，建議你買間透天還是套房給岳父母住，最好是在嘉義，這樣你就不用跑到深山裡了」、「哈哈！有點深山捏，都沒路燈」、「鼠鼠會不會害怕忽然轉個彎有人站在路邊」、「我老家也是在中寮，晚上開山路真的是這樣」、「怎麼都沒路燈！……誇張～好恐怖」。然而也有網友分享另一個觀點「好好喔，都沒有塞車，到處都塞車，一路順暢」。