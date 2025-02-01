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姜棟元、金宣虎、金宇彬等男神回歸！　2025年聲量最高韓劇一次看

記者劉宛欣／綜合報導

2024年一整年人氣韓劇滿滿，包含掀起全亞洲追劇風潮的《淚之女王》，以及最驚人的黑馬《背著善宰跑》，以及年末佔據討論話題度冠軍的《現在撥打的電話》等等，皆深受觀眾喜愛，接下來在2025年也有許多值得期待的作品即將播出，以下整理出幾部呼聲最高的劇，提供廣大劇迷筆記。

《您辛苦了》IU、朴寶劍

《您辛苦了》耗資4至5百億韓元打造的，以1950年代的濟州島為背景，講述自信又叛逆的文學少女愛順（IU飾）與勤奮內斂的關植（朴寶劍飾）之間的一段跨越時代的浪漫冒險。劇集尚未播出就引發高度關注，被視為「2025年最受期待CP組合」。

▲2025年受矚目韓劇。（圖／翻攝自Netflix、D+、官網、藝人IG）

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▲《您辛苦了》IU、朴寶劍。（圖／翻攝自Netflix IG）

朴寶劍去年還驚喜現身IU演唱會，帶來特別表演，瞬間成為全場焦點，以穩健的台風和清澈的嗓音展現不俗的歌唱實力。朴寶劍還在台上大讚IU的敬業精神：「我跟IU去年一起努力拍攝戲劇，在一旁看到她一邊拍韓劇一邊準備演唱會，真覺得她是一位帥氣又厲害的朋友！」

IU也感性地向朴寶劍致謝：「雖然不是歌手，但朴寶劍仍然義氣接受邀請，非常感謝他！」兩人在台上同框互動，不僅引發現場粉絲尖叫，也讓這段表演畫面迅速在網路瘋傳，成為話題。

私下交情甚好的朴寶劍與IU是同為1993年生的同齡好友，兩人其實在2012年便因共同出演拉麵廣告結緣，多年來一直保持好友關係。

《MY YOUTH 我的青春》宋仲基、千玗嬉

《MY YOUTH 我的青春》是宋仲基繼2016年主演《太陽的後裔》後，時隔9年再次挑戰愛情劇。此次與近來人氣急升的千玗嬉合作，兩人攜手演繹一段跨越15年的愛情故事，讓粉絲期待不已。

▲2025年受矚目韓劇。（圖／翻攝自Netflix、D+、官網、藝人IG）

▲《MY YOUTH 我的青春》宋仲基、千玗嬉。（圖／翻攝自宋仲基、千玗嬉IG）

劇情講述男主角宣宇海（宋仲基飾）與女主角成在妍（千玗嬉飾），在分別15年後重逢的故事。過去的他們各自在自己的舞台上孤軍奮鬥，而如今重逢，卻面臨人生的巨大變動。劇中，成在妍是一位過著自己想要的平凡生活的女子，擁有「剛剛好的學歷、性格與年薪」，而宣宇海的角色設定目前仍然保密，引發粉絲無限遐想。

該劇由《Run On奔向愛情》的編劇朴時玄執筆，值得一提的是她曾是《太陽的後裔》編劇金銀淑的助理，搭檔《柔美的細胞小將》導演李尚燁執導，可預期劇中的愛情場面將充滿細膩情感與獨特魅力。

另外，《我的青春》由宋仲基所屬的經紀公司參與製作，顯見他對這部作品的高度重視與期待。

《一切都會實現嗎》金宇彬、秀智

金宇彬、秀智於2016年合作《任意依戀》，頂流男神女神的組合在當年引起轟動，可惜悲傷結局成了劇迷心中的遺憾，如今時隔8年二度搭擋，使得劇未拍就有超高討論度。

▲2025年受矚目韓劇。（圖／翻攝自Netflix、D+、官網、藝人IG）

▲《一切都會實現嗎》金宇彬、秀智。（圖／翻攝自Netflix IG）

此次作品類型為奇幻浪漫喜劇，廣大觀眾都期待在劇中看到兩人的甜蜜互動與結尾。最重要的是，作品由《黑暗榮耀》、《太陽的後裔》金牌編劇金銀淑打造，光是這個頭銜就已經讓觀眾迫不及待。

《這份愛可以翻譯嗎？》金宣虎、高允貞

金宣虎睽違以新劇《這份愛可以翻譯嗎？》回歸小螢幕，搭檔新生代女神高允貞主演浪漫愛情劇。該劇由金牌編劇洪氏姐妹執筆，劇情描寫金宣虎飾演的多語言翻譯員周浩鎮，與高允貞飾演的全球頂級明星車武熙之間，從誤解到相知的浪漫愛情。

▲2025年受矚目韓劇。（圖／翻攝自Netflix、D+、官網、藝人IG）

▲《這份愛可以翻譯嗎？》金宣虎、高允貞。（圖／翻攝自官方IG）

劇中，金宣虎飾演的周浩鎮精通多國語言，包括英文、日文及義大利文，專業能力出眾。而高允貞飾演的車武熙，則是光芒四射的明星，個性鮮明且表達愛意的方式與眾不同。兩人在一次工作機緣中相遇，雖然起初互看不順眼，卻在誤會與理解間逐漸產生感情。

值得一提的是，洪氏姐妹先前曾打造出《主君的太陽》、《德魯納酒店》、《還魂》等熱門劇，劇情風格一向詼諧中帶著感人角色故事，預計將掀起一波追劇熱潮。

金宣虎2021年好不容易靠著《海岸村恰恰恰》大紅，卻遭前女友爆料墮胎事件，一度陷入形象低潮，沉寂好長一段時間，才在2023年靠著電影《貴公子》回歸，2024年則繼續推出了大作《暴君》，演技雖然被讚又進步了不少，卻還是沒能回到顛峰，如今，他憑藉新劇《這份愛可以翻譯嗎》，重回他最受肯定的浪漫愛情劇類型，期望能再次展現他的實力與魅力。

《山寨人生》金秀賢、曹寶兒

Disney+ 原創韓劇《山寨人生》由金秀賢與曹寶兒領銜主演，該劇背景設於1997年IMF金融危機後的年代，講述一名普通男子如何從人生低谷逆襲，成為全球假貨市場領袖的故事。金秀賢將飾演男主角「金成俊」。

▲2025年受矚目韓劇。（圖／翻攝自Netflix、D+、官網、藝人IG）

▲《山寨人生》金秀賢、曹寶兒。（圖／翻攝自Disney+ IG）

劇中，金秀賢飾演的「金成俊」原為一名普通上班族，卻因IMF危機失業，迫使他踏入假貨市場。他憑藉過人膽識和聰明才智，從無名小卒成長為假貨市場的副會長，並最終成為全球假貨界的傳奇人物。這一角色將展現金秀賢不同於以往的演出風格，繼《淚之女王》、《雖然是精神病但沒關係》、《來自星星的你》等作品後，他再次挑戰新形象，期待為觀眾帶來耳目一新的體驗。

與金秀賢首次合作的曹寶兒，則在劇中飾演假貨取締特別司法警察「宋慧貞」。她同時也是金成俊的前女友，兩人因假貨取締而展開對峙關係。曹寶兒過去曾憑藉《九尾狐傳》、《軍檢察官多伯曼》等作品展現多元魅力，此次搭檔金秀賢，更加令人好奇兩人將如何詮釋複雜的情感糾葛與角色張力。

《我的完美秘書》韓志旼、李浚赫（原名直譯：打招呼的關係）

《我的完美秘書》講述除了工作以外什麼都不會的獵人頭公司女CEO(韓志旼飾)，與將育兒、生活、工作都兼顧得很好的男秘書(李浚赫 飾)之間所展開的治癒羅曼史。

▲2025年受矚目韓劇。（圖／翻攝自Netflix、D+、官網、藝人IG）

▲《我的完美秘書》韓志旼、李浚赫。（圖／翻攝自經紀公司官網、韓志旼IG）

李浚赫2023年出演《犯罪都市3》中的反派後站上事業巔峰，帥氣的外貌與演技實力受到大眾肯定，2024年主演《秘密森林》外傳《或好或壞的東載》，也深受忠實觀眾喜愛。

值得一提的是，李浚赫常年接演懸疑、犯罪等劇情類型題材作品，擁有著高顏值與高大體格，卻鮮少演出浪漫劇，此次終於挑戰愛情劇，加上搭配同樣高顏值的韓志旼，組合讓人期待值爆表。

《自白的代價》全道嬿、金高銀

影后全度妍接下新劇《自白的代價》主角，與金高銀共同出演的消息一經曝光，迅速引發熱議。該劇將由曾執導《火星生活》、《羅曼史是別冊附錄》、《愛的迫降》的李政孝導演擔任拍攝工作，講述一段緊張懸疑的故事，聚焦於一名因被誣陷殺夫的女子及一位可疑的「魔女」之間的複雜關係。

▲2025年受矚目韓劇。（圖／翻攝自Netflix、D+、官網、藝人IG）

▲《自白的代價》全道嬿、金高銀。（圖／翻攝自自官方IG）

事實上，《自白的代價》原定由宋慧喬、韓韶禧及《怪物》、《壞媽媽》的名導沈娜妍聯手打造，因製作方內部意見分歧而未能成行。劇組能找來雙影后全道嬿、金高銀實屬不易，兩人演技都毋庸置疑，但勢必也得承受些許壓力，難免會被拿來與原訂人選比較。

劇中，全度妍將飾演一名深陷丈夫被害案件嫌疑的女子允秀，而金高銀則飾演擁有神秘過去的「魔女」慕恩，兩人在劇中將展開一連串令人屏息的對峙與追逐。該劇將以緊張懸疑的氛圍，帶領觀眾進入一個充滿謎團的故事世界。

《暴風圈》 （另譯：北極星）全智賢、姜棟元

Disney+諜報驚悚影集《暴風圈》由全智賢和姜棟元主演，該劇集結《淚之女王》導演金熙元與《下女的誘惑》編劇丁瑞慶的黃金陣容，將講述一場圍繞暗殺、權謀、政治博弈以及特工行動的扣人心弦故事。

▲2025年受矚目韓劇。（圖／翻攝自Netflix、D+、官網、藝人IG）

▲《暴風圈》 全智賢、姜棟元。（圖／翻攝自Disney+ IG）

劇情以現代韓國為背景，聚焦於外交官徐聞柱（全智賢飾）和國際特工白山湖（姜棟元 飾）之間的合作。他們將攜手揭開一場威脅朝鮮半島和平的恐怖攻擊背後的黑暗真相。全智賢飾演的徐聞柱是一位事業有成的前駐美大使，憑藉敏銳的洞察力試圖追查出幕後真凶；而姜棟元飾演的白山湖則是一名神秘的國際特工，他身上隱藏著不為人知的重大謎團，兩人之間的化學效應令人期待。

作為全智賢在《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》後再度挑戰的強勢角色，她將以成熟的演技展現角色的層次感；姜棟元則在出演《嬰兒轉運站》、《屍速列車：感染半島》等電影後，首次身兼主演和執行製片人，為影集注入更多層次的戲劇張力。

劇名 演員 劇情內容
您辛苦了 IU、朴寶劍 以1950年代濟州島為背景，講述叛逆文學少女愛順（IU飾）與勤奮內斂的關植（朴寶劍飾）之間的一段跨越時代的浪漫冒險。
MY YOUTH 我的青春 宋仲基、千玗嬉 講述宣宇海（宋仲基飾）與成在妍（千玗嬉飾）分別15年後重逢的愛情故事，兩人在面對人生巨大變動時重新尋找彼此的意義。
一切都會實現嗎 金宇彬、秀智 奇幻浪漫喜劇，講述兩人在工作中相遇，並逐漸發展出甜蜜互動的愛情故事，由《黑暗榮耀》編劇金銀淑打造。
這份愛可以翻譯嗎？ 金宣虎、高允貞 多語言翻譯員周浩鎮（金宣虎飾）與全球明星車武熙（高允貞飾）之間的誤會與理解，逐漸發展成為浪漫愛情。
山寨人生 金秀賢、曹寶兒 以1997年IMF金融危機後為背景，講述金成俊（金秀賢飾）如何從失業的普通上班族，逆襲成為全球假貨市場領袖的故事。
我的完美秘書 韓志旼、李浚赫 講述獵人頭公司女CEO與完美男秘書之間的職場治癒羅曼史，展現愛情與生活的細膩交織。
自白的代價 全道嬿、金高銀 一名女子深陷殺夫嫌疑，與擁有神秘過去的「魔女」之間展開緊張懸疑的對峙與追逐，由導演李政孝執導，帶來扣人心弦的情節。
暴風圈（另譯：北極星） 全智賢、姜棟元 一場圍繞暗殺、政治博弈與特工行動的諜報驚悚劇，外交官徐聞柱（全智賢飾）與國際特工白山湖（姜棟元飾）攜手揭露恐怖攻擊背後真相。

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