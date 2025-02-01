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王菲春晚開唱突哽咽淚崩！鄰居爆料「3至親離世」成孤兒…網罵爆

記者陳芊秀／綜合報導

55歲的天后王菲相隔7年重返央視春晚舞台，除了天籟美聲演唱《世界贈與我的》療癒人心，演唱到最後突然哽咽落淚，並且雙手合十，引發外界討論。而她被鄰居爆料父母與哥哥相繼離世，消息迅速登上微博熱搜第一。

▲▼王菲隔7年央視春晚獻唱，網友發現哽咽落淚一幕。（圖／翻攝自微博）

▲王菲隔7年央視春晚獻唱，網友發現哽咽落淚一幕。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《南方都市報》報導，王菲演唱到最後歌詞「遠去者去了遠方，願他都安心」時，雙手合十，深深鞠躬，且網友放大畫面發現天后眼角有淚。這一幕隨即在網路掀起討論。

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資深歌手黑妮與王菲媽媽是好友兼鄰居，兩家人住在上下樓層許多年。她拍片談王菲春晚唱著歌詞「遠去者去了遠方」，接著爆料王菲一家四口已經走了3位，媽媽60歲左右離世，王菲的哥哥50出頭人就走了，遺憾英年早逝，接著聽說這兩年老父親也走了，「王菲現在說實在也是一個孤兒了，她的親人除了兩個女兒，沒有什麼人了」。

▲▼王菲隔7年央視春晚獻唱，網友發現哽咽落淚一幕。（圖／翻攝自微博）

▲資深歌手黑妮爆料王菲媽媽、哥哥離世，連老父親這兩年也去世了。（圖／翻攝自微博）

▲▼王菲隔7年央視春晚獻唱，網友發現哽咽落淚一幕。（圖／翻攝自微博）

▲黑妮說王菲「是一個孤兒了」。（圖／翻攝自微博）

由於王菲出道以來一向低調，家務事意外曝光，引發陸網議論，眾人留言「難怪看王菲唱歌時多了幾分傷感，雖然但是……這些家庭隱私，鄰居怎麽隨意爆料呢？有徵求過王菲的意願嘛……心疼王菲」、「這麼好的鄰居阿姨，為什麼爆人家隱私，徵得王菲本人同意了麼？」也有人認為：「這種事情非本人公開是不是不太合適啊……」此外，也有網友對王菲表示支持與鼓勵：「時間會帶走一切，留下的都是回憶。王菲加油！」還有人喊話：「王菲本人從不賣慘來要熱點，放過她吧」。

▲▼王菲隔7年央視春晚獻唱，網友發現哽咽落淚一幕。（圖／翻攝自微博）

▲網友批評鄰居爆料王菲家務事。（圖／翻攝自微博）

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