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慎入！《嬰魂不散》男童「生吞蜘蛛」　戲院下令禁貼海報

記者林映妤／台北報導

慎入！懸疑恐怖片《嬰魂不散》推出新版海報，主畫面是小男主角一臉慘綠，「嘴咬蜘蛛」滋滋有味，但該海報卻被戲院認為太過恐怖，因此禁止張貼在戲院，只能在網路上流傳使用！

《嬰魂不散》爛蕃茄推薦指數為85%，高過《厲陰宅2》與《鬼修女》，影評讚賞：「快來跟2019最棒的恐怖片打聲招呼吧！」、「恐怖大師等級作品」，眾多好評價為初次執導長片的導演李克爾寧（Lee Cronin）注入強心針。

▲▼《嬰魂不散》劇照。（圖／海樂提供）

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▲▼《嬰魂不散》驚悚程度破表。（圖／海樂提供）

▲▼《嬰魂不散》劇照。（圖／海樂提供）

李克爾寧因2013年作品《Ghost Train》獲得歐洲奇幻短片導演獎項而受到全球注目，被媒體形容為「在溫子仁、喬登皮爾後，令人期待的恐怖片導演新星！」電影在日舞影展首映後，被觀眾譽為2019最值得期待恐怖電影。《嬰魂不散》全程令人神經緊繃，劇情曲折離奇，甚至有人認為女主角席娜凱絲蕾（Seána Kerslake）情緒表情十分到位，多幕神似女神史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）！

▲▼《嬰魂不散》劇照。（圖／海樂提供）

▲《嬰魂不散》女主角神似史嘉蕾喬韓森。（圖／海樂提供）

《嬰魂不散》描述單親媽媽莎拉帶著兒子克里斯，離開都市前往小鄉村展開新生活，但神秘鄰居讓他們的生活變得詭譎無比。一晚，兒子離奇失蹤，媽媽遍尋不著連忙報警，兒子卻突然現身；那天起，媽媽需要靠著藥物治療病症，也發現熟悉的兒子漸漸陌生，彷若被鬼魅控制取代。電影2月22日上映。

▲▼《嬰魂不散》海報。（圖／海樂提供）

▲《嬰魂不散》海報禁貼戲院。（圖／海樂提供）

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