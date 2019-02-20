女神形象崩壞！劉仁娜在李棟旭面前打呼　糗到慌張逃跑

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星劉仁娜（或譯：劉寅娜）與李棟旭繼戲劇《鬼怪》後，他們於《觸及真心》再續前緣，飾演一對歡喜冤家，在每天的相處之下，劉仁娜也漸漸喜歡上男方。而他們每集都有爆笑的互動，20日播岀第5集也不例外，身為巨星的吳允書（劉仁娜飾演）竟累到在權正祿（李棟旭飾演）面前打呼，笑翻觀眾。

▲李棟旭傻傻不懂劉仁娜真心。（圖／翻攝自tvN）



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吳允書漸漸喜歡上權正祿，男方個性正直、絲毫沒察覺，當她默默生悶氣時，權律師竟當著所有同事面前：「我想問妳，我做錯什麼事了？」她當場驚慌，只好編理由表示：「我肚子餓，個性變得比較敏感。」

▲▼李棟旭告訴劉仁娜睡覺她打呼，劉慌張堅決自己不會打呼。（圖／翻攝自tvN）



兩人合作默契漸好，吳允書不時陪著權正祿跑案子，當在車上休息時，她擋不住睡意，還睡到打呼，待她再度醒來已經傍晚，她慌張地問「我剛剛沒有做出什麼失誤的舉動吧？」權正祿老實地說：「我也不知道這算不算失誤，妳剛剛打呼了，很大聲。」她堅決表示「我不打呼的！」權正祿才緩緩吐出「喔...我開玩笑的」。

權正祿不解提問「打呼有什麼關係嗎？」吳允書未思考，立刻脫口說出實話：「當然啊！我想在你面前美美的，只留下好的印象⋯」下一秒才發現自己講出真心話，落荒而逃，兩人爆笑的互動