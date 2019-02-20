宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星宋慧喬2月遭微博網友瘋傳婚變，謠言直指宋仲基出軌宋慧喬的造型師，但雙方經紀公司並未證實，韓媒也沒有半則相關報導，全是網友片面之詞。傳聞好不容易消停，宋慧喬20日出國時，又被發現手上沒戴婚戒，再度登上微博熱搜。

▲▼宋慧喬20日出國，手上沒婚戒再度引起微博網友討論，但宋慧喬當天心情看起來很好。（圖／翻攝自STARK）

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宋仲基婚變謠言在大陸傳得滿天飛，但宋慧喬心情根本不受影響，15日被造型師曝光近況照，她笑得燦爛、幸福，臉上並無任何婚變的徵兆，令粉絲鬆一口氣。怎料，她20日現身仁川機場準備飛往新加坡參加活動，又被眼尖的人發現「左手無名指婚戒消失」，引起大批網友懷疑宋宋夫妻究竟是否婚變。

▲宋慧喬2018年8月飛往香港參加活動，人在機場時手上有婚戒。（圖／翻攝自首爾經濟）





▲宋慧喬手上沒戴婚戒，20日登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）



不過，從韓媒拍攝的影片來看，宋慧喬20日心情非常好，她不僅親切為粉絲簽名，還不忘轉頭向攝影大哥打招呼說掰掰，臉上掛著滿滿笑容。而她沒有戴婚戒引起討論，也有粉絲為她緩頰「可能剛好忘了」、「沒人規定婚戒要一直戴著啊」、「他們很幸福，放過他們吧」。

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