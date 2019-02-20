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《黑澀會》女星騎UBike吃春酒　路過粉絲一認出她…驚呆了！

記者劉宜庭／綜合報導

藝人斯亞（糖果）過去以黑澀會美眉闖蕩星河，後來成為吳宗憲經紀公司旗下藝人，順利發片，星途備受看好。能跳能唱的她舞台上魅力十足，私下則是節儉的小女孩，近來她騎著UBike外出時，被一旁粉絲認出，聽見對方驚問，「你怎麼會騎這個！」她直覺回說，「因為要省錢啊！哈哈。」

▲《黑澀會》斯亞騎UBike吃春酒被認出。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲《黑澀會》斯亞騎UBike吃春酒被認出。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞外型甜美，最初從《黑澀會》嶄露頭角。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

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斯亞透過IG限時動態發文透露，近來外出參加春酒活動，「由於我是騎著UBike去的，要回程的時候，遇到認出我的粉絲要合照。」沒想到，粉絲一看見她，立刻驚呼，「你怎麼會騎這個！」當下她直覺地答說因為要省錢，對方愣了一下回說，「好我以後也開始騎！」

▲▼YouBike微笑單車,UBike,臺北市公共自行車租賃系統（圖／記者季相儒攝）

▲斯亞騎UBike外出，圖為示意圖。（圖／資料照／記者季相儒攝）

面對粉絲直率反應，斯亞笑說覺得滿萌的，文中，她也介紹起騎腳踏車的好處，認為是個不錯的運動，也能省下一筆交通費，不過，她話鋒一轉表示，「雖然會一直遇到不守規矩的人啦，比如明明是我綠燈直行，轉彎的優先讓直行得通行，但要轉彎的硬要轉之類的，超危險，駕照都不知道怎麼考到的，匪夷所思那種，哈。」

▲《黑澀會》斯亞騎UBike吃春酒被認出。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

▲斯亞全文。（圖／翻攝自斯亞Instagram）

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斯亞, 糖果, 黑澀會, 我愛黑澀會

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