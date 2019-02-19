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李光洙「橡皮筋套頭」觀眾全笑瘋！　劉在錫一看驚呆：鼻子沒骨頭？

記者劉宜庭／綜合報導

南韓演員李光洙在《Running Man》（RM）中，以受到「綜藝之神」眷顧聞名，雖然運氣超差，卻也經常有出乎觀眾意料之外的搞笑舉動。最新一集中，他挑戰將頭上套住的橡皮筋拉下，且過程中禁止用手，只能靠臉部表情移動，為了過關，他幾乎用盡全身力氣扭動臉蛋，瞬間讓觀眾笑到肚痛，意外掀起討論。

▲李光洙「橡皮筋套頭」觀眾全笑瘋！　劉在錫一看驚呆：鼻子沒骨頭？。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》出難關，要讓套在頭上的橡皮筋滑落，且不能用手。（圖／翻攝自愛奇藝）

為了讓敵隊關卡難度增高，劉在錫這隊決定挑戰「坑人券任務」，要將橡皮筋套在頭上，並且不能靠手或任何外力，只能用臉部表情進行滑動的方式，讓橡皮筋滑到脖子即可過關。期間，池石鎮因為鼻子太高，怎麼用都用不下來，導致失敗；劉在錫和全昭旻則一度卡關在嘴巴和下巴，所幸最後都順利過關。

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▲李光洙「橡皮筋套頭」觀眾全笑瘋！　劉在錫一看驚呆：鼻子沒骨頭？。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙「橡皮筋套頭」觀眾全笑瘋！　劉在錫一看驚呆：鼻子沒骨頭？。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙「橡皮筋套頭」觀眾全笑瘋！　劉在錫一看驚呆：鼻子沒骨頭？。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲全昭旻、劉在錫和池石鎮挑戰過程十分逗趣。（圖／翻攝自愛奇藝）

輪到李光洙跳戰時，一將橡皮筋套在頭上，鼻子被壓到「瞬間塌陷」，整個明顯凹了進去，讓坐在對面的劉在錫驚訝喊，「你鼻子上沒有骨頭嗎？」更搞笑的是，李光洙接著幾乎用盡全身力氣，擺出各種不同的誇張表情，甚至還被隊友形容像「魚」，雖然模樣略顯猙獰，卻瞬間逗笑大票觀眾。

▲李光洙「橡皮筋套頭」觀眾全笑瘋！　劉在錫一看驚呆：鼻子沒骨頭？。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙橡皮筋一套頭鼻子立刻凹陷，讓劉在錫看傻。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙「橡皮筋套頭」觀眾全笑瘋！　劉在錫一看驚呆：鼻子沒骨頭？。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙「橡皮筋套頭」觀眾全笑瘋！　劉在錫一看驚呆：鼻子沒骨頭？。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙各式誇張表情讓觀眾笑瘋。（圖／翻攝自愛奇藝）

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李光洙, Running Man, RM

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