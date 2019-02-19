畢書盡被爆「2首歌抄襲」　老鷹音樂大動作聲明一次澄清！

記者關韶文／台北報導

大陸綜藝節目《歌手2019》自1月開始播出，目前已經結束2輪比賽、淘汰掉4組歌手。最新公布的踢館歌手消息曝光後，名單中有畢書盡，不少粉絲激動不已，但仍有部分網友將過去抄襲的烏龍舊聞翻出，老鷹音樂則大動作澄清。

▲▼畢書盡被爆抄襲歌曲。（圖／記者黃克翔攝）



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《歌手2019》隨著新一輪比賽展開，官方微博也公開下一批踢館選手，除了網友投票數最高、曾參加《創造101》的香港女歌手許靖韻之外，畢書盡也得到節目組和專家顧問團推薦，將同時登上《歌手》踢館。

▲畢書盡踢館《歌手》。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

畢書盡在去年12月主動報名踢館，積極爭取參加比賽，經過好幾輪網路投票之後，雖然票數並未超過許靖韻，但獲得節目組和專家顧問團青睞，確定能以「專家推選踢館歌手」身分參加踢館。他得知這個喜訊，興奮發文：「一收到消息很高興又緊張，但我會盡力表現，謝謝我的BF家人們，謝謝每個支持我、相信我的人，虛心接受也感謝大家的指教，我們歌手舞台見。」

▲畢書盡所屬老鷹音樂發表聲明。（圖／翻攝微博）

畢書盡踢館消息曝光後，過去曾被爆抄襲事件被網友翻出，老鷹音樂當時就曾回應過，而這次再度發表完整聲明，「網傳關於畢書盡所演唱歌曲《我愛你不會改變》的作曲者有抄襲之嫌，本公司嚴正詢問該作曲者何俊明，何俊明表示該作品無抄襲且願憑此言行負法律責任。」

此外，歌曲《Baby Don’t》其主旋律同樣被指抄襲，老鷹音樂則回應，「雖伴奏部分曲式相類似，但這只是音樂類似的表達方式。」聲明中並再次聲明，絕不允許任何旗下歌手演唱任何抄襲作品，並感謝粉絲的愛護。