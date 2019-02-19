《如懿傳》純妃痛失恩寵　戲外甜約老公一起變老

記者李欣容／台北報導

大陸女星胡可在《如懿傳》中飾演純妃走紅，她和老公沙溢是演藝圈中模範夫妻，育有可愛的兒子吉安、小魚兒。日前她和沙溢一起過情人節、生日，接連在微博放閃，更甜喊：「幸福就是一起變胖、變老，在我的生命中的每一個段落都可以有你。」

▲胡可戲裡明爭暗鬥，戲外家庭幸福。（圖／緯來戲劇提供、翻攝自沙溢微博）

胡可和沙溢結婚多年，幾乎沒有負面新聞，就連先前曾有人貼出2人合照，預言他們會「分道揚鑣」，胡可都親自跳出回應，「我一定在你的監督下努力做好自己該做的。」護妻之舉受到不少讚賞。

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情人節時，胡可曬出與老公合照，寫下：「幸福是什麼？有人說是可以一起慢慢變老，有人說是可以有一所大房子，也有人說是一起發誓減肥卻一起愈來愈胖。」

▲胡可結婚8年，仍會對老公說甜言蜜語。（圖／翻攝自沙溢微博）

但對胡可而言，幸福就是在大房子裡，「一起發誓減肥卻愈來愈胖，於是只能看著圓潤的對方一起慢慢變老，其實幸福只是在我的生命中的每一個段落都可以有你。」

無論結婚多久，胡可對老公的甜言蜜語從來不嫌少，就連沙溢生日，她也希望老公新的一年，「少點皺紋、多點頭髮，少點甜言蜜語，多點實際行動愛老婆。」撒糖不手軟，甜死一票粉絲。

▲胡可幫老公慶生，掌鏡人疑似是小魚兒。（圖／翻攝自胡可微博）

有趣的是，胡可po出合照，卻不見小兒子小魚兒，不少網友好奇問：「小魚兒去哪了？是掌鏡的嗎？」留言找小魚兒的多到數不清，有人搞笑跳出來替沙溢說話：「他鐵定不服氣啦，怎麼生日大家都在找兒子呢！」





▲《如懿傳》週一至週五晚間10至12點於緯來戲劇台播出。 （圖／緯來戲劇提供）