阿本秘戀炎亞綸9年！吐心路歷程「壓力緊繃」　認花2年走出情傷

由快電商出資打造全新網路綜藝節目《OMO調查局》，由夏和熙領軍阿本、木木共同攜手搭檔。今（14日）適逢開播屆滿一個月，三人14日將首度合體為節目造勢，暢談彼此間合作的秘密甘苦。節目最新一集邀炎亞綸擔任嘉賓，他與阿本過去秘密交往9年，如今能侃侃而談戀情，雖然關係如家人般，但阿本說在跟炎分手後，大概花1、2年才放下。

▲阿本（左起）與木木、夏和熙一同出席《OMO調查局》開播滿月記者會 。（圖／快電商提供）

如今大方談起過去戀情，阿本揭露心境：「因為跟炎亞綸生活聚餐，我們其實就是家人般互動，已經都對於過去放下了。加上我近年也都很公開出櫃，對於同志身分，我也沒有什麼像是過往生活那樣的壓抑。」

他更坦言：「唯一只有我的確很少跟炎亞綸一起公開工作，或是談論我們彼此的事情，去年一起上《萌寵明星粗乃玩》，今年他來《OMO調查局》，節目上輕鬆搞笑，我覺得能夠透過這些工作，放下以前對於被媒體跟拍、偏頗報導的壓力跟緊繃，現在能夠跟他同時面對鏡頭，不會是擔心八卦新聞，就是很普通日常的演藝工作，也是正式為人生過去這段經歷，寫下句點。」

▲阿本和炎亞綸現在依舊是好友。（圖／快電商提供）

阿本現在和男友感情穩定，被問目前有無打算結婚？他則說：「我不會想結婚，我沒有結婚的打算，但也沒有絕對不結婚，只是沒有這個計劃。」